Altında 2025 yılında rekor bekleniyor

ING, 2025 yılında arz ve talep dengelerinin nispeten rahat olmasını ve emtiaların büyük bölümünün düşüş eğilimi göstermelerini bekliyor.

ING, "Ticaret gerilimlerinin tırmanma potansiyeli aşağı yönlü bir risk oluştururken, piyasalar Çin'in destek önlemlerinin emtia piyasalarına daha güçlü talep şeklinde yansıyıp yansımayacağını ve ne zaman yansıyacağını görmek için bekliyor" dedi.

Metaller açısından, altının 2025 yılında yeni rekor seviyelere ulaşacağına inanan ING, "Merkez bankaları para politikalarını gevşetmeye devam edecek ve ticaret gerilimlerinin tırmanması nedeniyle güvenli liman varlıklarına yönelim olabilir. Ayrıca merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için güçlü altın alıcıları olmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

"Endüstriyel, temel metaller için görünüm, ticari sürtüşmeler ve ABD'deki Enflasyon Azaltma Yasası'ndaki potansiyel değişikliklerin metaller üzerinde baskı oluşturmasıyla biraz bulutlu görünüyor" değerlendirmesini de yapan ING, "Metal piyasaları ayrıca Çin'den gelen son destek önlemlerinin nihayet emtia kompleksine yansıyıp yansımayacağını ve eğer yansımayacaksa daha fazla teşvikin yolda olup olmadığını görmeyi bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Heraeus’un altın fiyatlarında beklentisi

Heraeus Precious Metals, büyük merkez bankalarının daha fazla faiz indirimi ve daha zayıf bir dolar beklentisinin güvenli liman varlığına olan talebi artıracağı için altının rekorunu 2025 yılına kadar uzatabileceğini söyledi.

Heraeus, 2024 yılına kıyasla daha az miktarda da olsa büyük merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2025 yılında ons başına 2.450 ila 2.950 dolar arasında değişmesini bekliyor.

Şirket bir raporunda, "Çin hükümetinin ekonomik teşvik önlemleri ekonomiyi canlandırırsa, Çin ve Hindistan 2025 yılında altın talebi için sağlam bir temel sağlayabilir" dedi.

Heraeus'un değerli metaller bölümünü yöneten Steffen Metzger ve Stefan Staubach, "Donald Trump'ın ABD başkanı olarak geri dönmesiyle, ticaret ve tarifelerle ilgili daha fazla belirsizlik olması muhtemel, bu da altın fiyatını desteklemeli" dedi.

Merkez bankalarının faiz indirimleri ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın bu yıl yüzde 29'dan fazla yükseldi ve 2010'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergileme yolunda ilerliyor.