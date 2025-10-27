Altında fiyat tahmini 3 ayda yüzde 26 arttı

Analistler altında yukarı hareketin gelecek yıl da devam edeceği öngörülüyor. Reuters tarafından yapılan anket, analistlerin ekonomik ve jeopolitik kargaşanın metalin güvenli liman cazibesini koruması nedeniyle yıllık ortalama fiyatın 2026'da ilk kez 4000 dolar/onsun üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini gösterdi.

Reuters'in 39 analist ve tüccarla yaptığı anket, 2025 için altının troy ons başına ortalama 3400 dolar olacağını gösterdi. Bu rakam temmuzdaki 3220 dolardan yükseldi. Analistler, fiyatların 2026'da ortalama 4275 dolar olmasını bekliyor. Bu rakam üç ay önceki ankette 3400 dolar seviyesindeydi.

"Altının performansı rallinin gücünden fazlası"

Altın art arda rekor seviyelere ulaştı ve 4000 dolar barajını aşarak, yıl başından bu yana yüzde 54 kazandı. Bu, metali 1979 petrol krizinden bu yana en güçlü yıllık performansına taşıyor.

GoldCore'dan David Russell, "Altının 2025'teki performansı bir rallinin gücünden fazlasını yansıtıyor. Yeni bir gerçekliğin kabul edildiğini gösteriyor. Piyasa artık kısa vadeli şoklara değil, politika yapıcılara, para birimlerine ve finansal sistemin kendisine olan daha derin bir güven kaybına yanıt veriyor" dedi.

Gümüş tahminleri de yükseldi

Analistler ayrıca gümüş fiyat tahminlerini de yükseltti. Gümüş fiyatının 2025'te, ortalama 38.45 dolar, 2026'da 50 dolar olmasını bekliyorlar.