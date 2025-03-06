Altında gözler Trump’ın gümrük vergilerinde

Altın fiyatı günün erken saatlerinde 2.926 dolar/ons seviyesine kadar yaşanan toparlanmanın ardından geriledi.

ABD verilerini ve Trump'ın gümrük vergileri konusunda atacağı adımları bekleyen piyasada ons altın, 2916 dolara kadar geri geldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,1 kayıpla 2.918,25 dolardan işlem görüyor.

Reliance Securities'den Jigar Trivedi, "ABD'nin gümrük vergisi savaşında (olası) bir gecikme doları düşürdü ve bu nedenle altın destekleniyor. Altındaki genel hava gerçekten olumlu" dedi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong da "Fiyatlar kısa bir geri çekilmenin ardından yukarı yönlü seyrine devam ederken, altın için 3.000 dolar psikolojik seviyesi giderek daha ulaşılabilir görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de yarın tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, beklenti istihdamın 160 bin arttığı yönünde.

Ons altın için bugün destek seviyesi 2.894 dolar. Buranın üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin devam edeceği öngörülmüyor. Dirençler ise 2.927 ve 2.932 dolarda izleniyor.