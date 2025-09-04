Altında kâr satışları! ABD verisi kritik olacak

Altın fiyatları, yatırımcıların karlarını realize etmesiyle düşüş yaşarken, gözler faiz indirim beklentilerini daha da şekillendirebilecek olan ABD istihdam verilerinde çevrildi.

Ons altın 3511,24 dolara kadar geri çekilmenin ardından, saat 12.46 itibarıyla düne göre yüzde 0,56 kayıpla 3539,55 dolarda hareket ediyor.

Analistler geri çekilmenin 3475 dolara kadar devam etmesi potansiyeli görüyorlar. Ancak ilk destek 3508 dolarda bulunuyor.

GoldSilver Central'ın Genel Müdürü Brian Lan, “Altın yükseliş trendini sürdürüyor. Faiz indirimi beklentileri ve Federal Rezerv'in bağımsızlığı konusundaki endişeler, güvenli liman talebini destekliyor. Fiyatlar yakın vadede 3.800 dolar veya üzerine çıkabilir” dedi.

CME'nin FedWatch aracına göre, piyasalar bu ay 25 baz puanlık bir faiz indiriminin olasılığını yüzde 97 olarak fiyatlıyor, bu oran daha önce yüzde 92 idi.

Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak. TSİ 15.15 gelecek verinin istihdamda 75 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. Yarın açıklanacak olan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin de temmuz ayındaki 73 binlik artışın ardından 74-78 bin bandında bir artış ortaya koyacağı öngörülüyor.