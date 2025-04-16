Altında tarihi rekor: İlk kez bu rakamı gördü! Gram altın bakın kaç lira oldu

Altın fiyatları rekor kırarak ilk kez 3 bin 300 dolar seviyesini aştı. Bugün ons altın tarafında yaşanan yükselişlerin ardından Türkiye'de gram altın fiyatları da rekor kırdı.

Gram altın 4 bin 86 TL'ye ulaştı

Ons altın yüzde 3'ü aşkın bir yükseliş göstererek 3 bin 333 dolar seviyesine çıkarak rekor tazelerken, gram altın ise yüzde 3,4'lük yükselişin ardından 4 bin 86,2 liraya ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Gram altın en son 19 Mart 2025 tarihinde 4 bin 68 lira ile rekor tazelemişti.

"Trump’ın ticaret savaşı durulma sinyali vermiyor"

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, “Trump’ın ticaret savaşı durulma sinyali vermiyor... bu da yatırımcıları hisse senetlerinden çıkarak güvenli limanlara yöneltiyor” dedi.

Trump’ın Salı günü başlattığı inceleme, Çin gibi kritik maden üreticilerine karşı bir adım olarak yorumlanıyor. Bu hamle, daha önceki ilaç ve çip ithalatı incelemelerinin üzerine geldi.

Hisse piyasaları baskı altında

Trump yönetiminin Nvidia ve AMD çiplerine Çin’e ihracat için yeni lisans zorunluluğu getirmesiyle Asya, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeksleri değer kaybetti.

Bank of America anketine göre yatırımcıların yüzde 49'u "uzun altın" pozisyonunu en kalabalık yatırım olarak görüyor. Bu, son 2 yıldır zirvede olan teknoloji hisselerinin ilk kez geride bırakıldığı anlamına geliyor.

ANZ yıl sonu altın tahminini yükseltti

ANZ Bankası, yıl sonu altın tahminini 3 bin 600 dolar, 6 aylık tahminini ise 3 bin 500 dolar olarak güncelledi. Saxo Bank’tan Hansen ise “Yükseliş biraz kontrolden çıktı, ancak düzeltmeler sığ kalmaya devam ediyor” dedi.

Altının göreli güç endeksi (RSI) 70'in üzerinde, bu da teknik olarak “aşırı alım” bölgesine işaret ediyor. Ancak ActivTrades’ten Ricardo Evangelista, “Temel göstergeler hala çok güçlü. Riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor” dedi.