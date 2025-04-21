Ankara Kuyumcular Odası ve Darphane harekete geçti! 2025 sahte altınla mücadele yılı olacak

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırması, gerek büyük yatırımcıların gerekse tasarrufunu değerlendirmek isteyen hane halkının dikkatini altına çevirmesine neden oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte altın olağanüstü artış trendi yakaladı. Savaşın ilk günlerinden itibaren hep yeni bir rekora koşan altın, dünyadaki diğer gelişmelerle birlikte yeni rekorlara koştu. Altına talebin artması kötü niyetli bazı insanların bu konuyu suiistimal etmesine neden oldu. Merdiven altında üretilen ve/veya yurtdışından kaçak yollarla gelen gram, çeyrek ve Reşat altında sahtecilik artmaya başladı. Sahtecilik çok yüksek boyutlarda olmasa da tasarruf sahiplerinin tedirgin olmasına neden olacak kadar çoğaldı.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, bu durumun kuyumculara olan güveni zedelememesi için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen İstanbul Mücevher Fuarı’nda (Istanbul Jewelry Show) Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ile biraraya gelen Sönmez, Darphane basımı bu ürünlerin sahteleri ile mücadele etmekte kararlı olduklarını ve 2025 yılının altında sahtecilik ve taklitle mücadele yılı olmasını istediklerini dile getirdi. Darphane Genel Müdürü Şahin de Sönmez’e tam destek vererek, “Biz de bu konuda çok rahatsızız. Böyle bir mücadelenin başlaması halinde tam destek veririz. Biz de 2025 yılının altındaki sahtecilik ve taklitleri mücadele yılı olmasından yanayız” dedi.

Bu yıl milat olacak

Madeni Eşya Sanatkarlar Federasyonu olarak da bu konuyu desteklediklerini belirten Timuçin Sönmez, sahte altın nedeniyle tüm kuyumcuların zan altında kalmasından rahatsız olduklarını belirterek, “Kötü niyetli kişiler her yıl Darphane’nin bastığı altınların sahtelerini üretiyorlar. Altın fiyatları yükseldikçe sahtecilik çok daha cazip hale geldi. Ancak bu kişiler bu altınların büyük kısmını kuyumcular vasıtasıyla değil, başka yollardan piyasaya sokuyorlar. Vatandaş bilmeden bu altınları alıyor ve sahte olduğunu öğrendiğinde büyük bir hüsran yaşıyor. Gerek vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve gerekse kuyumcu esnafımızın haksız yere suçlanmaması için bu işin çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de 40 bin kuyumcu esnafı var. Tüm bu kuyumcu esnafı olarak 2025 yılında sahte altının piyasadan silinmesi için canla başla çalışacağız. Darphane Genel Müdürümüz Abdullah Yasir Şahin’in de bu konuda bize destek vermesi çok kıymetli. Kötü niyetli kişiler bilsinler ki; gerek devletimiz ve gerekse kuyumcu esnafımız artık sahte altına geçit vermeyecek. 2025 yılı bu konuda bir milat olacak” dedi.

Darphane sahteciliğin artması nedeniyle 2022 sonunda, 104 yıl aradan sonra Reşat altını tekrar basmaya başlamıştı.