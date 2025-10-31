  1. Ekonomim
BofA’dan yatırımcılara altın tavsiyesi

Bank of America, yatırımcılara hedge için Çin hisseleri ve altın tavsiyesi verdi.

Bank of America (BofA) stratejistleri, yapay zekâ odaklı piyasa rallisinin değerlemeleri tarihi seviyelere taşıdığı ortamda, altın ve Çin hisselerinin en güçlü koruma araçları olduğunu belirtti.

BofA verilerine göre S&P 500 endeksi, 20 yıllık ortalama olan 16’nın üzerinde, ileriye dönük kazançların 23 katı seviyesinde işlem görüyor. Endeksin üçte birinden fazlasını oluşturan "Muhteşem Yedili" teknoloji devleri ise 31 kat ileriye dönük kazanç oranına ulaştı.

Stratejist Michael Hartnett ve ekibi, "Yapay zekâ öncülüğündeki hisse liderliği şimdilik değişmiyor; bu ortamda altın ve Çin hisselerini en iyi boom/balon korunma araçları olarak görüyoruz" dedi.

Ekip, yatırımcıların 2026’da güçlü ekonomik büyüme beklentisiyle pozisyon aldığını, düşen ABD faiz oranları ve Başkan Donald Trump yönetiminden gelecek destekleyici piyasa politikalarının bu görünümü güçlendirdiğini ifade etti. Altının ise gevşek politika adımlarının yaratabileceği olası enflasyona karşı koruma sağladığı vurgulandı.

