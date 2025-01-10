  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 10 Ocak 2025 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 10 Ocak 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.041,058 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.026,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.052,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.938,36 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.022,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.998,81 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.674,07 Dolar

Altın Haberleri
Güvenli liman talebi altın fiyatını 4 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştırdı
Güvenli liman talebi altın fiyatını 4 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştırdı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
9 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
2025 altının yılı mı olacak? Dev bankadan yeni tahmin
2025 altının yılı mı olacak?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
8 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Çin Merkez Bankası daha çok altın aldı!
Çin Merkez Bankası daha çok altın aldı!
Emtiada düşüş, altında yükseliş bekleniyor
Emtiada düşüş, altında yükseliş bekleniyor