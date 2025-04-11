Dev bankalar altın fiyatı tahminlerini yükseltti

UBS ve Commerzbank altın fiyat tahminlerini yükselterek, Trump'ın ticaret politikalarının yol açtığı ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli liman metalini rekor seviyelere taşırken diğer yatırım bankalarına katıldı.

Altın fiyatları cuma günü ilk kez ons başına 3.200 doları aşarak 3.237,43 doları gördü.

UBS analistleri bir notta, “Altının rallisinin gelecek yıla uzanmasını ve fiyatların daha yüksek seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz,” dedi ve fiyatların bu yıl 3.500 dolar/ons'a ulaşacağını tahmin etti.

Commerzbank da bu yılın sonu için altın fiyatı tahminini 2.850 dolardan 3.000 dolara yükseltirken, altın borsa yatırım fonlarında yönetilen varlıkların mart ayı sonunda 345,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Bu hafta başında Deutsche Bank, 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3.139 ve 3.700 dolara yükseltti.