DISER: Küresel altın madeni üretimi 2025'ten itibaren azalacak

Avustralya Sanayi, Bilim, Enerji ve Kaynaklar Bakanlığı (DISER) tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2022 yılında küresel altın arzı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Küresel maden üretimindeki yüzde 1,2'lik artışın etkisiyle küresel altın arzı 2022'de yıllık yüzde 1,5 artışla 4 bin 755 tona yükseldi.

Rapora göre, dünya altın madeni üretiminin artmasıyla küresel altın arzının yılda yüzde 0,5 artarak 2024 yılına kadar 4 bin 800 tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporun yazarları, "Dünya altın madeni üretiminin, Kanada, Avustralya ve Güney Amerika'daki artışların öncülüğünde, 2024 yılına kadar yılda ortalama yüzde 1,8 artarak 3 bin 750 tona çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Altın üretimindeki artışın öncülüğünü üstlenecek ülke olarak Kanada'yı işaret eden raporda, özellikle yılda 11 ton altın çıkarma kapasitesi olacak olan Cote ve yılda 10 tonluk altın kapasitesi olduğu düşünülen Blacwater projelerinin iki yıl içerisinde faaliyete geçmesi durumunda, Kanada'nın altın üretimindeki artışların büyük olacağı ifade edildi.

2024 yılına kadar altın üretiminde bir artış gerçekleşeceğine yönelik beklentinin yanında DISER, Çin'de devam eden çevresel düzenlemelerin ve endüstri konsolidasyonunun orta vadede üretimi düşürebileceğini kaydetti.

2025'ten itibaren, dünya altın arzının 4 bin 800 tonun biraz altında nispeten istikrarlı olacağı tahmin ediliyor. Küresel maden üretiminin 2025'te 3 bin 750 tonun üzerindeki bir zirveden 2028'e kadar 3 bin 700 tonun biraz üzerine çıkması bekleniyor.