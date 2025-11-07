Dolar geriledi, altın yeniden 4 bin dolar sınırına çıktı

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 992 dolar seviyesine yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 artışla 4 bin dolara çıktı.

Gram altın bugün ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında yüzde 0,5'lik yukarı yönlü hareket yaşandı. Gram altın 5 bin 416 lira seviyesinden güne başladı.

Dolar geriledi

Asya seansının erken saatlerinde dolar, ABD iş gücü piyasasına ilişkin resmi verilerin eksikliği nedeniyle yatırımcıların özel sektör göstergelerine yönelmesiyle değer kaybetti. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise Perşembe günü gördüğü bir aylık zirveden geriledi.

Fed faiz indirimlerine devam edecek mi?

Geçen hafta faiz indiren ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl için başka bir indirimin olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaratmıştı. Ancak Perşembe günü açıklanan verilere göre, ekim ayında istihdam azaldı; özellikle kamu ve perakende sektörlerinde kayıplar görülürken, işletmelerin yapay zeka ve maliyet kesintilerine yönelmesi işten çıkarmalarda artışa neden oldu.

Cnbc-e'de yer alan habere göre zayıf iş gücü piyasası, faiz indirimi ihtimalini artırıyor. Piyasalarda şu anda aralık ayında Fed'in bir indirim daha yapma olasılığı yüzde 69 olarak fiyatlanıyor; bu oran önceki seansta yüzde 60 civarındaydı.

Tarihinin en uzun hükümet kapanması devam ediyor

Kongre'deki çıkmaz nedeniyle ABD hükümetinin kapanması devam ediyor. Bu durum; hem yatırımcıları, hem de veriye bağımlı Fed'i özel sektör verilerine daha fazla yönlendirdi.

Güvenli liman talebi güçlendi

Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz oranı ortamlarında ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde kazandırıyor. Ekim ayında rekor seviyeye ulaşan altın fiyatları, sonrasında yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmişti.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 48,26 dolar, platinyum yüzde 0,6 düşüşle 1.532,09 dolar, palladyum ise yüzde 0,5 artışla 1.380,91 dolar seviyesinde işlem gördü.