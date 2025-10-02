Goldman Sachs'tan altın için yeni yükseliş sinyali: Tahminlerden bile daha yukarı seviyeleri görebilir

Uzun süredir altın konusunda iyimser olan Goldman Sachs, özel yatırımcılardan gelen ilgi gerekçesiyle altının kendi tahminlerinden bile daha yukarı seviyelere yükselebileceğini söyledi.

Analistlerden Daan Struyven’in de yer aldığı notta, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik şaşırtıcı derecede güçlü girişlerin önceki modellerini aştığı belirtildi.

Notta, özel yatırımcıların portföylerini ciddi ölçüde altına çeşitlendirmesi ihtimali, bankanın 2026 ortası için ons başına 4.000 dolar, gelecek yıl sonu için ise 4.300 dolar tahminlerini aşma yönünde “büyük bir yukarı risk” yarattığı belirtildi.

Banka, bir ay önce yayımladığı raporda, yalnızca ABD Hazine tahvillerinin özel yatırımcıların elindeki kısmının yüzde 1’inin altına kayması halinde, altının ons başına 5.000 dolara yaklaşabileceğini söylemişti.

Altın, 29 Ağustos’tan bu yana yüzde 12 yükseldi ve ikinci ile üçüncü çeyreğin büyük bölümünü geçirdiği 3.200-3.450 dolar aralığının üzerine çıktı. Analistlere göre bunun nedenlerinden biri, merkez bankalarının yaz aylarındaki durgunluğun ardından altın alımlarını yeniden hızlandırma ihtimali. Spekülatif pozisyonlanma ise bu son yükselişin yalnızca küçük bir kısmını açıklıyor.

Altın yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 arttı

Altın son dönemde en iyi performans gösteren büyük emtialardan biri oldu; yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 artarak 1980’de ulaşılan enflasyona göre düzeltilmiş rekor seviyeyi aştı. Bu yükselişi merkez bankalarının koordineli alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yeniden başlaması destekledi.