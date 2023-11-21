Gram altın fiyatında yeni rekor

Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşlerle yükselirken, yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının tutanaklarını bekliyor.

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 3 Kasım tarihinden bu yana ilk kez 2000 doları görürken; 2005 dolara kadar çıktı. Sarı maden, saat 17.49 itibarıyla yüzde 1,37 yükselişle 2004 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1970 ve 1960 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

Dün ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.

Gram altında yeni rekor

Ons altındaki yükselişle yukarı yönlü hareket eden altının gram fiyatı, 1857 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 1,60 artışla 1856 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 390 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1828 liradan tamamlamıştı.