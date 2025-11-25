Kaotik dünyanın efendisi yine altın

Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş. Satış Pazarlama Yöneticisi Gözde Şen, küresel finansal çalkantıların altını yeniden öne çıkardığını belirtiyor. Şen’e göre modern finans dünyasında altın artık adeta “güvensizlik endeksi” işlevi görüyor ve küresel risklerdeki artış bu görünümü daha da güçlendiriyor.

Altının 4.140–4.150 dolar aralığında güçlü bir şekilde tutunduğuna dikkat çeken Şen, fiyatları destekleyen en önemli unsurlardan birinin jeopolitik gerilimler olduğunu belirtiyor.

Şen, altın ve diğer metaller için şu değerlendirmelerde bulunuyor:

Altın dolu dolu katalizör setiyle destekleniyor

"Belirsizlik arttığında altının parlaması artık küresel anlamda netleştiğimiz bir mevzu olmalı.

Zira, modern finansın güvensizlik endeksi haline gelen altın, yine dolu dolu bir katalizör setiyle destekleniyor şu günlerde.

Fed’in peş peşe güvercin açıklamaları, piyasada Aralık toplantısında faiz indirimi olasılığını arttırdı.

Bu indirim isteği enflasyon düştüğü için değil, işgücü piyasası bozulduğu için oluşuyor. Yani bu indirim bir tercih değil, bir zorunluluk gibi görünüyor aslında.

Piyasanın kararsız ruh hali biraz da buradan besleniyor.

Ons altın 4.140–4.150 $ bandına yerleşmiş durumda. Çünkü, Jeopolitik dosyalarda risk listesi de kabarık.

Ukrayna savaşı bitme noktasında olsa da masa hâlâ karışık; ABD’nin sunduğu barış planı üzerinde taraflar ayrışmış görünüyor.

Çin–Japonya hattı en tehlikeli gerilimlerden biri hâline geldi; Çin’in BM üzerinden paylaştığı açık tehdit, Japonya’nın Tayvan yakınlarına füze konuşlandırması ve Xi–Trump arasında yıllar sonra kurulan diplomasi hattı risk fiyatlamalarını diri tutuyor. Bu ortam altına “uyku hakkı” tanımıyor.

Gümüşte talep her yıl güçleniyor

Gümüşte ise hikâye artık tamamen solar sektörünün yükselişine bağlanıyor. Güneş paneli üretimi, 2030 için tahminler çok yüksek.

Problem şu ki madencilik üretimi aynı hızda artmıyor. Bu da gümüş için şunu doğuruyor: Talep her yıl güçleniyor, arz yavaş ilerliyor.

Fiziki piyasada sıkışma riski büyüyor. Bu yüzden gümüş, altına göre daha volatil ama orta–uzun vadede boğa hikâyesi taşıyor. Shanghai fiyatlarının 53 $ üzerine çıkması da bunun işareti.

Paladyum fırsat sunuyor

Paladyum yıllardır en çok baskı gören metaldi; çünkü elektrikli araçlara geçiş, katalizör talebini düşürdü.

Kısa vadede toparlanma ve yüksek volatilite görebiliriz, ama uzun vadede elektrikli araçların yaygınlaşması, paladyumu eski günlerine döndürmeyecek. Şu anda trader metali; hızlı hareket ediyor, fırsat sunuyor ve 1395 $/ons seviyelerinde devam ediyor."