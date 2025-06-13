Mahfi Hoca savaş ortamında yatırım sepetine öneride bulundu!
Mahfi Eğilmez, jeopolitik gerilimler nedeniyle yatırım sepetine dahil edilmesi gereken bir araç önerdi. Eğilmez, bunun yatırım tavsiyesi olmadığını söylerken, “sigorta önerisi” dedi.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, dün gerçekleşen İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası piyasalardaki oynaklıktan korunmak için bir “sigorta” önerisinde bulundu.
Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem siyasi hem de finansal olarak önemli bir değerlendirme yaptı.
Mahfi Hoca, “bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisi” diyerek şu paylaşımı yaptı:
“Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var. Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir.”
Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var. Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 13, 2025