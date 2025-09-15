Merkez bankaları konuşacak altın ve gümüş cevap verecek

Dünya piyasalarının gözü bu hafta merkez bankalarının vereceği faiz kararlarında olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Kanada Merkez Bankası’ndan 25 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu ay pas geçmesi ancak ileriye dönük mesajlarının dikkatle takip edilmesi öngörülüyor. Bu kararlar, onsu 3.650 doların üzerini test eden altın ve 42 doların üzerini gören gümüş için kritik bir döneme işaret ediyor.

Fed’den “yumuşama” sinyali bekleniyor

Çarşamba günü sonuçlanacak Fed toplantısı haftanın en önemli gündemi. ABD’de enflasyonun temmuzda yüzde 2,7’den ağustosta yüzde 2,9’a yükselmesine rağmen, zayıflayan istihdam piyasası ve durgunlaşan ekonomik büyüme Fed’in faiz indirimlerine devam et-mesine zemin hazırlıyor.

Piyasalar, bu verilerin ardından eylül toplantısında 25 baz puanlık indirim bekliyor. Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor. Pimco analistlerine göre, faiz indirimi Fed’in uzun vadeli enflasyon görünümünü köklü biçimde değiştirmeyecek ancak doların değer kaybetmesiyle altın ve gümüş için pozitif bir zemin yaratacak. Commerzbank’tan Michael Pfister, “Enflasyon yüksek kalırken faiz indirimi doların değer kaybına yol açabilir, bu da güvenli liman arayışındaki yatırımcıları altına ve gümüşe yöneltebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

İngiltere ve Kanada’dan farklı sinyaller

Öte taraftan İngiltere Merkez Bankası’nın perşembe günü politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Bankanın kasım ayında indirime gitmesi olası görülse de, gıda enflasyonundaki artış ve hizmet fiyatlarındaki gerileme kararlarda belirleyici olacak.

Kanada Merkez Bankası’nın çarşamba günü 25 baz puanlık indirime gitmesi neredeyse kesin. Kanada ekonomisi, ABD’nin tarifelerinden olumsuz etkilenirken, işsizlik ağustosta yüzde 7,1’e yükseldi. Bu nedenle bankanın dördüncü çeyrekte bir indirim daha yapması bekleniyor.

Gümüş 2011’den bu yana zirvede

Merkez bankalarının gevşeme politikaları altın ve gümüşün ivmesini pekiştirebilir. Gümüş, Fed’in faiz indirim beklentileriyle geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş kaydetti. Spot fiyatlar haftalık yüzde 3.3 kazançla ons başına 42 doları aşarken, 42,46 dolarla 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gümüş, 2025 yılı genelinde yüzde 46 değer kazanarak altını bile geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren emtialarından biri oldu. Uzmanlara göre, gümüş piyasasında fiziksel arz açığı ve daralan stoklar fiyat artışlarını destekleyen yapısal faktörler olarak öne çıkıyor.

UBS’den altın için rekor tahmin

UBS, altın fiyatları için tahminini yukarı yönlü revize ederek 2025 sonuna kadar ons başına 3.800 dolar öngördü. Bankanın önceki tahmini 3.500 dolardı. UBS, jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme çabaları ve doların zayıflamasıyla altının 2026 ortasında 3.900 dolar seviyesine yaklaşabileceğini belirtti.

Altın ve gümüşte olası senaryolar

UBS’ye göre, Fed’in genişlemeci politikaları ve dolardaki zayıflama devam ederse altın 2027 başında 4.000 dolar seviyesini test edebilir. Ancak ABD ekonomisinde güçlü bir toparlanma ya da enflasyonun beklenenden hızlı düşmesi, altını 3.500 dolar civarına çekebilir.

Gümüşte ise arz açığının devam etmesi ve yatırımcı ilgisinin artması halinde fiyatların 2026’da 45 doları aşması mümkün.

Altın fiyatları için üç temel destek unsuru

Jeopolitik riskler: Doğu Avrupa’daki gerilim, Orta Doğu’daki istikrarsızlık ve ticaret savaşları güvenli liman talebini artırıyor. Merkez bankalarının çeşitlendirmesi: Özellikle gelişmekte olan ülkeler rezervlerinde doları azaltıp altın ağırlığını artırıyor. Para birimi zayıflığı: Fed’in agresif faiz indirimleri doları baskılayarak altına destek sağlıyor.

Uzmanlardan yatırımcılar için stratejik öneriler

ETF ağırlığını artırın: Artan talep, altın destekli ETF’leri portföy çeşitlendirmesi için cazip hale getiriyor. Koruma stratejisi uygulayın: Altın, faiz indirimlerinin yol açtığı dolar zayıflığına ve olası durgunluğa karşı güçlü bir sigorta. Çok varlıklı yaklaşım: Parasal genişlemenin başarısız olması durumunda altın ve gümüş, hisse senetlerine kıyasla üstün performans gösterebilir.