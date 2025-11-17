Morgan Stanley’nin altın ve dolar tahmini belli oldu

Morgan Stanley, 2026 küresel ekonomik ve strateji görünümünde ABD piyasalarına yönelik önemli revizyonlar açıkladı. Banka, ABD tüketici harcamaları sektörünü "underweight"ten “overweight”e yükseltirken, sağlık sektörünü de "equal weight”ten "overweight"e çıkardı.

Raporda, ABD hisse senetlerinin 2026’da dünya genelindeki diğer piyasalardan daha iyi performans göstermesinin beklendiği vurgulandı. Stratejistler, ABD ekonomisinin dayanıklılığı ve sektör bazlı büyüme potansiyelinin bu öngörünün temelini oluşturduğunu belirtti.

Morgan Stanley, 2026 sonu için S&P 500 endeksi tahminini 7800 puan olarak duyurdu.

Morgan Stanley’nin değerlendirmesine göre, özellikle tüketici harcamaları ve sağlık sektörleri önümüzdeki dönemde güçlü getiri sağlayacak. Banka, yatırımcıların portföylerinde ABD ağırlığını artırmalarının mantıklı olabileceğini ifade etti.

Bu rapor, küresel belirsizliklere rağmen ABD’nin yatırımcılar için cazip bir adres olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Çin hisse senetleri gelecek yıl konsolidasyon sürecine girebilir

Morgan Stanley, Çin hisse senetlerinin gelecek yıl yüksek değerlemeler ve belirsiz kurumsal kazanç görünümü nedeniyle konsolidasyon sürecine girebileceğini açıkladı.

Banka, 2026’da odak noktasının piyasa ivmesini sürdürmek olacağını, bunun ise kurumsal kazançların kalitesi ve sürdürülebilirliği ile küresel makroekonomik belirsizlikler arasında dengelenmesi gerektiğini belirtti.

Stratejistler Laura Wang ve ekibinin 16 Kasım tarihli notunda, deflasyonist baskıların 2026’ya kadar devam etmesi de önemli bir risk unsuru olarak görülüyor.

Morgan Stanley, Aralık 2026 için büyük endekslerde şu hedefleri açıkladı:

MSCI China Endeksi için 90, Hang Seng China Enterprises Endeksi için 9.700 ve CSI 300 Endeksi için 4.840. Bu seviyeler, 12 Kasım kapanışına göre sırasıyla %3, %2 ve %4’lük potansiyel artış anlamına geliyor.

Çin’in CSI 300 endeksi bu yıl yaklaşık %17 yükselerek art arda ikinci yıllık kazancına ilerliyor. MSCI China endeksi ise mart ayında yapılan yukarı yönlü revizyonun ardından %10’dan fazla değer kazandı.

Notta, "Endekslerdeki yükseliş sınırlı olacak, kazanç büyümesi ılımlı seyredecek ve değerlemeler daha yüksek bir rejimde dengelenecek. Çin, küresel teknoloji yarışında yeniden konum kazanırken ticaret gerilimi azalıyor" ifadeleri yer aldı.

Morgan Stanley, hisse seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Banka, yüksek kaliteli internet ve teknoloji şirketlerinde ağırlığı artırırken, gayrimenkul, temel tüketim ve enerji sektörlerinde düşük ağırlık öneriyor.

Altında beklenti ne oldu?

Morgan Stanley, ons altının 2026 yılında 4.500 dolar olmasını beklediğini açıkladı. Kurum ayrıca, Dolar Endeksi'nin 2026 ilk yarıda 94, yıl sonunda 99 olmasını bekliyor.

Brent petrolün de 2026'da 60 dolar/varil civarında kalmasını bekleyen kurum, bakır fiyatı 2026 beklentisini de 10.600 dolar/ton olarak açıkladı.

Altın için daha önceki raporlarında, borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarının bu görünümü desteklediğini belirten Morgan Stanley analistleri, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor.