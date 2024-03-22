Piyasaya ‘Midas dokunuşu’

Evrim KÜÇÜK

Hikayeye göre derler ki Midas, başka bir tanrıyı çok iyi ağırlaması üzerine bir dilekte bulunma şansı yakalar ve “Dokunduğum her şey altın olsun” der. Tuttuğu her şey altına dönüşür. Şimdi piyasalarda da ‘Midas Dokunuşu’ yaşanıyor. İki yıl boyunca 1.600 ila 2.000 dolar arasında kalan sarı metal, tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor.

Altın, Fed’in bu yıl üç faiz indirimine ilişkin görünümünü korumasının ardından yeni zirvelere ulaştı. FOMC toplantısı sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Powell’ın enfl asyon, faiz ve bilanço küçültmeye ilişkin verdiği mesajlar ons altın fiyatlarını 2222,25 dolara kadar taşıdı.

State Street Global Advisors APAC altın stratejisti Robin Tsui’ye göre altın, ABD dolarının son dönemdeki zayıflığı ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte yükselişe geçti. Tsui, “Fed’in ikinci yarıda faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla birlikte altının boğa senaryosuna göre hareket ederek 2.400 doları test etmesini beklediklerini söylüyor.

Societe Generale portföyünde altının payı yüzde 5

Benzer bir beklentisi Fransa’nın önde gelen bankalarından Societe Generale’deki analistler de dile getiriyor. Fransız bankası, ikinci çeyrek öncesinde çoklu varlık portföyündeki toplam emtia varlıklarını yüzde 1 oranında azaltsa da, üst üste üçüncü çeyrekte altına yüzde 5 oranında yatırım yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

Analistler, ABD seçimleri ve maliye politikasına ilişkin riskler öncesinde, değerli metallerin önemine vurgu yapıyor. Bankanın analistleri, “Altın, önemli bir destek olan 2.075 doların üzerine yerleşti; bu da yükseliş trendinin yeniden başladığını gösteriyor. Ayrıca Aralık ayında ulaşılan zirve de aşıldı. Konsolidasyondan yukarı yönlü olarak kopuş, daha büyük bir yukarı hareket olasılığa işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketin 2.250 ve 2.360 dolarlık projeksiyonlarda yer alan bir sonraki hedeflere doğru uzanması muhtemel” diyor.

Yapay zekaya göre yüzde 13 daha yükselebilir

Altının gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin öngörü oluşturmaya çalışan Finbold, sektördeki en popüler yapay zeka (AI) modellerine yöneldi ve 2024 sonu için bir tahmin istedi.

Yakın zamanda kullanılmaya başlanan Anthropic tarafından yaratılan Claude 3 Opus, altının 2024 sonuna kadar ons başına yaklaşık 2.400 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Yapay zeka; son fiyat hareketleri, ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler ve değerli metalin tarihi performansına bakarak güçlü bir ivme öngörüyor.

Finbold ikinci olarak OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT- 4’e aynı soruyu yöneltti. GPT-4, 2024 yılı sonunda altının 2.300 ila 2.500 dolar arasında bir aralıkta olacağını öngörüyor. Bu uygulama da, Claude Opus ile benzer göstergeleri dikkate alarak tahmindi bulunuyor. ChatGPT, tahminini desteklemek arz ve talep dinamiklerinden ve teknik analizlerden de bahsediyor.

Fiyatların tahmin edildiği gibi bu yıl 2.500 dolara çıkması fiyatların mevcut seviyelerin yüzde 13 üzerine çıkması anlamına geliyor.