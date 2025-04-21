SON DAKİKA... Altın yeni haftada rekor üstüne rekor kırdı

Altın fiyatları, küresel ekonomik endişelerin ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyeyi gördü. Doların zayıflaması da yükselişi destekledi.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 2'nin üzerinde artışla tarihi zirvesini 3407 dolara taşıdı. Ons altın saat 15.38 itibarıyla ise, yüzde 2,28 oranında primle 3402 dolarda işlem görüyor.

Gram altın da rekorunu yeniledi

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından, Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı. Gram altın yeni haftada yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 4 bin 184 liraya çıkarak rekor tazeledi.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine inmesi, altının diğer para birimlerine göre daha cazip hale gelmesini sağladı. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu.

Piyasalarda jeopolitik riskler fiyatlanıyor

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “ABD’nin ticaret politikaları ve stagflasyon endişeleri jeopolitik riskleri artırıyor. Aynı zamanda merkez bankalarının güçlü alım iştahı, altın fiyatları için önemli bir destek” açıklamasını yaptı.

Powell krizi: Fed başkanı için görevden alma iddiası

Trump, geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ekibiyle birlikte Powell’ı görevden almanın mümkün olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.

Rusya-Ukrayna ateşkesi ihlal edildi

Paskalya nedeniyle ilan edilen tek günlük ateşkes, tarafların birbirini binlerce ihlalle suçlamasıyla bozuldu. Kremlin, ateşkesin uzatılmasına yönelik herhangi bir emir verilmediğini açıkladı.

Yatırımcıların güvenli limanı: Altın

Bu gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Uzmanlar, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğini belirtse de sıradaki hedefin 3.500 dolar seviyesi olabileceğini ifade ediyor.

Diğer metallerde durum ne?

Gümüş: Spot fiyat yüzde 0,3 artışla 32,66 dolar

Platin: Yüzde 0,3 artışla 969,68 dolar

Paladyum: Yüzde 0,3 düşüşle 959,43 dolar