SON DAKİKA... Altın yeni haftaya rekorla başladı: Zirveyi gördü! Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları, küresel ekonomik endişelerin ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyeyi gördü. Doların zayıflaması da yükselişi destekledi.

Spot altının ons fiyatı, Asya piyasalarında yüzde 1,7 artışla 3 bin 383,87 dolara yükseldi. Seans içerisinde 3 bin 384 dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2 primle 3 bin 396,10 dolara çıktı.

Gram altın da rekor kırdı

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'ye yakın yükselişle 4 bin 159 liraya çıkarak rekor kırdı. Gram altın şu sıralar 4 bin 150 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları neden yükseldi?

Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine inmesi, altının diğer para birimlerine göre daha cazip hale gelmesini sağladı. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu.

Piyasalarda jeopolitik riskler fiyatlanıyor

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “ABD’nin ticaret politikaları ve stagflasyon endişeleri jeopolitik riskleri artırıyor. Aynı zamanda merkez bankalarının güçlü alım iştahı, altın fiyatları için önemli bir destek” açıklamasını yaptı.

Powell krizi: Fed başkanı için görevden alma iddiası

Trump, geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ekibiyle birlikte Powell’ı görevden almanın mümkün olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.

Rusya-Ukrayna ateşkesi ihlal edildi

Paskalya nedeniyle ilan edilen tek günlük ateşkes, tarafların birbirini binlerce ihlalle suçlamasıyla bozuldu. Kremlin, ateşkesin uzatılmasına yönelik herhangi bir emir verilmediğini açıkladı.

Yatırımcıların güvenli limanı: Altın

Bu gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Uzmanlar, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğini belirtse de sıradaki hedefin 3.500 dolar seviyesi olabileceğini ifade ediyor.

Diğer metallerde durum ne?

Gümüş: Spot fiyat yüzde 0,3 artışla 32,66 dolar

Platin: Yüzde 0,3 artışla 969,68 dolar

Paladyum: Yüzde 0,3 düşüşle 959,43 dolar