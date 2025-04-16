SON DAKİKA... Ons altından yeni bir rekor daha: Gram yeniden 4 bin liranın üzerine çıktı

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin etkisiyle bugün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Spot altının ons fiyatı, yeni güne rekorla başladı. Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.

Gram altın yeniden 4 bin TL'nin üzerinde

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1,66'lık yükselişle başladı, 4 bin 23 liraya kadar çıktı.. Gram altın 19 Mart 2025 traihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.

Uzmanlar: Dolar düşüyor, altın kazanıyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların değer kaybetmesi ve devam eden riskten kaçış eğilimi gibi birçok etken, altının lehine çalışıyor” dedi.

Dolar endeksi yüzde 0,4 gerileyerek altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Yılbaşından bu yana yüzde 24 değer kazandı

Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Belirsizlik sürdükçe altın güçlü kalmaya devam edecek” dedi. Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 24’ten fazla değer kazandı.

ANZ Bank, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara, 6 aylık tahminini ise 3 bin 500 dolara yükseltti. Banka analistleri, riskten kaçış amaçlı alımların henüz tam olarak başlamadığını vurguladı.

Gözler ABD perakende satış verisine çevrildi

Yatırımcılar, gün içinde açıklanacak ABD perakende satış verilerini takip edecek. Bu veriler, ekonominin gidişatı ve Fed’in faiz indirimi planlarına dair ipuçları verecek. Piyasalar, 2025 sonuna kadar yaklaşık 87 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Diğer metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 32,32 dolara yükselirken, platin yüzde 0,3 düşüşle 956,64 dolara geriledi. Paladyum ise 971,10 dolar seviyesinde sabit kaldı.