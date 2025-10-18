Tarihi zirvesini görmüştü! Altın sert düştü, gümüş çakıldı

Altın fiyatları, cuma günü ons başına 4 bin 300 dolar üzerindeki tarihi zirvesinden yüzde 2’den fazla gerileyerek sert düşüş yaşadı. Doların güç kazanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çin’e tam kapsamlı bir vergi uygulaması sürdürülemez” açıklaması, altında satış dalgasını tetikledi.

Spot altın, yüzde 2,6 düşüşle ons başına 4 bin 211,48 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içinde 4 bin 378,69 dolar ile rekor kıran altın, haftalık bazda ise yüzde 5,79 getiri sağladı. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) yüzde 2,1 düşüşle 4 bin 213,30 dolardan günü tamamladı.

Gram altın fiyatlarında da düşüş yaşandı

Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatları da sert geriledi. Gram altın haftayı 5 bin 727 lira seviyesinde kapattı. Gram altın dün 5 bin 905 lira ile rekor kırmıştı.

"Trump’ın uzlaşmacı bir ton takınması, değerli metallerdeki ısınmayı biraz soğuttu"

Bağımsız emtia trader’ı Tai Wong, "Trump’ın yüzde 100 vergiler duyurusundan sonra uzlaşmacı bir ton takınması, değerli metallerdeki ısınmayı biraz soğuttu" dedi.

Trump, Çin lideriyle bir görüşmeyi doğrulayarak iki ülke arasındaki ticaret savaşına dair endişeleri bir miktar azalttı.

2008 krizinden bu yana en güçlü haftalık yükseliş olabilir

Altın, günün erken saatlerinde 2008’deki küresel finans krizinden bu yana en büyük haftalık kazancını elde etme yolundaydı. Ancak ABD dolar endeksinin (DXY) yüzde 0,1 yükselmesi, dolarla fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Yatırımcı altına koşuyor, bu yıl yüzde 64’ün üzerinde kazandırdı

Cnbc-e'deki habere göre Jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının alımları, dolardan kaçış ve altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yoğun girişler, bu yıl altını yüzde 64’ün üzerinde yükseltti. ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirim beklentileri de faiz getirmeyen altına destek oluyor.

Uzmanlar ne diyor? Altında 2026 yılında 5 bin dolar görülür mü?

Standard Chartered Bank Emtia Araştırma Küresel Başkanı Suki Cooper, "2026'da altının ortalama 4 bin 488 dolar olmasını bekliyoruz, ancak yapısal faktörler fiyatları daha da yukarı taşıyabilir" dedi.

HSBC ise 2025 ortalama fiyat tahminini 3 bin 455 dolara yükseltirken, 2026’da altının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Gümüş, platin ve paladyum da sert düştü

Spot gümüş (XAG=) yüzde 5,6 düşüşle 51,20 dolara gerilerken, gün içinde 54,47 dolar ile tüm zamanların rekorunu görmüştü. Platin yüzde 6,1 düşüşle 1.607,85 dolara, paladyum ise yüzde 7,9 düşüşle 1.485,50 dolara indi.