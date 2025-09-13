Yatırımcıların gözü Fed'in faiz kararına çevrildi: Altında yeni ralli kapıda mı?

Cuma günü altın fiyatları yükselişle haftayı kazançla kapattı. Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 643 dolarla haftayı kapattı. Salı günü görülen 3 bin 673,95 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın seyretti. Haftalık bazda yüzde 1,7 yükselen altın, üst üste dördüncü haftayı da artıda kapatmayı başardı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan gelişmeler Türkiye'de altının gram fiyatını da artırdı. Gram altın rekorlar kırdığı haftada yüzde 1,9 değer kazandı. Gram altın şu sıralar 4 bin 845 lira seviyesinde seyrediyor.

"Zayıf istihdam ve enflasyondaki dalgalanmalar, Fed'i faiz indirimine zorlayabilir."

ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki artış, zayıf tarım dışı istihdam verileri ve son bir yılın istihdam rakamlarının 911 bin kişi aşağı yönlü revize edilmesi, ekonomide ivme kaybına işaret etti. Buna karşın ağustos ayında tüketici fiyatlarında son 7 ayın en sert aylık artışı kaydedildi. Ancak yatırımcılar, yapışkan enflasyondan çok işgücü piyasasındaki zayıflığa odaklanarak Fed'in faiz indirimi ihtimalini fiyatlıyor.

RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, "Zayıf istihdam ve enflasyondaki dalgalanmalar, Fed'i faiz indirimine zorlayabilir. Bu da uzun vadeli enflasyon riskini artırırken değerli metalleri destekliyor" dedi.

Fed'den ilk faiz indirimi beklentisi

Piyasalarda, 17 Eylül'deki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlandı. 50 baz puanlık indirim beklentileri ise zayıfladı. Bu kararın, Başkan Donald Trump'ın faiz indirimleri yönündeki baskılarının gölgesinde alınması bekleniyor.

Altın için 3900 dolar tahmini

UBS analisti Giovanni Staunovo, "ETF girişlerindeki artışla birlikte altının gelecek yıl ortasında 3.900 dolara yükselmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl yüzde 39 değer kazandı

Altın, yıl başından bu yana yüzde 39 değer kazandı. Düşük faiz ortamında güvenli liman olarak öne çıkan sarı metal, aynı zamanda enflasyona ve küresel belirsizliklere karşı koruma aracı olarak tercih ediliyor.