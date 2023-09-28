Altında düşüşler alım fırsatı mı? İşte yol haritası

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısında verilen ‘şahin’ mesajlarla beraber başlayan gerilemesini sürdürüyor. Fed, yılsonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılabileceğini ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini vermişti. Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen sıkılaştırıcı politikanın devamına yönelik açıklamalar da devam ediyor. Tüm bu gelişmelerle, dolar endeksi 106 seviyesini aşarak yaklaşık 10 ayın zirvesini gördü; ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri 2007 yılından bu yana zirve seviyelerine ulaştı. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatları baskılandı.

Fed yetkililerinden gelen ‘şahin’ mesajlar ve ABD tarafından gelen olumsuz ekonomik verilerle düşüşünü hızlandıran ons altın; dünkü işlemlerde psikolojik seviye olan 1900 doların altına kadar sarktı. Sarı maden 25 iş günü sonra ilk kez 1900 doların altını görürken, bugünkü işlemlerde 1873 dolara kadar geriledi ve böylelikle 13 Ocak tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Türkiye saati ile 23.00’te yapacağı konuşması önemli olacak. Başkandan alınan mesajların piyasalar üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor.

Teknik seviye takibinin önemini belirten uzmanlar, doların güç toplamaya devam etmesini beklerken, bu süreçte altında düşüşlerin devam edebileceğinin altını çiziyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist açıdan riski canlı tutarken; bu durum da enflasyonla boğuşan merkez bankalarının sıkılaşma politikalarını ne zaman bırakacaklarına yönelik süreci de uzatabileceği düşünülüyor.

Büyük resme baktığımızda ise, Fed’in faiz indirim sürecine başlamasıyla beraber altın tarafında güçlü yükselişlerin geleceği tahmin edilirken; düşüşlerin alım yönünde fırsat yarattığı düşünülüyor. Fed’in ilk faiz indirimini ise, şu anki piyasa koşullarında 2024 yılı Haziran ayında gerçekleştirebileceği öngörülüyor.

Gram altına ‘dolar/TL’ desteği

Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, ons altındaki düşüş eğilimine rağmen, dolar/TL’deki yükselişle primli seyrediyor. Bugünkü işlemlerde 1655 dolara kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 1,94 kazançla 1652 liradan alıcı buluyor.

Ons altında düşüşler alım fırsatı olabilir

Derin Tuncay - ALB Yatırım Kıdemli Hazine Uzmanı

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, yüksek enflasyon riskini de beraberinde getirirken; Fed, bu yıl bir faiz artışına daha kapıyı açık bıraktı. Dolar endeksi güçlenirken, ons altın önemli bir psikolojik seviye olan 1900 dolar seviyesinin altına sarktı.

Altının ons fiyatı, 1900 doların altında günlük kapanış gerçekleştirdi. Ve bir sonraki destek seviyesi olan 1885 doların da altına sarkma gerçekleşti. 1885-1900 dolar bandı altında kalıcılık, zayıf görünümün bir miktar daha devamını sağlayabilir. Ancak 1900-1905 dolar seviyeleri üzerindeki kapanışlar, ilk etapta 200 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği, 1926 dolar seviyelerini gündeme getirebilir. Yükseliş hareketinin devamında ise eylül başında denenen 1946 dolar seviyeleri test edilebilir.

Orta-uzun vade beklentileri altından yana

Spot altındaki fiyatlamalar kısa vadede verilere ve haber akışına bağlı olarak hareket ederken, orta ve uzun vadede geleceği fiyatlıyor. 2023 yılının son çeyreğine girerken global ekonomideki aşağı yönlü risklerin canlılığını koruduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki merkez bankalarının Çin Merkez Bankası öncülüğünde altın rezervlerini artırması da altın açısından önemli pozitif katalizörlerden birisi. ABD-Çin gerilimi gündemden düşmüş gibi dursa da, önümüzdeki sene ABD’de Başkanlık seçimleri var. Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olması, gözleri, 2018 yılında olduğu gibi yeniden iki ülke arasındaki ilişkilere çevirecektir. Seçimlere 1 yıldan az bir süre kala iki büyük güç arasındaki gerilimin tırmanması beklenebilir. 2024 yılı için stagflasyon korkusu da canlılığını korurken; bütün bu çerçevede stratejik olarak ons altındaki düşüşleri “alım fırsatı” olarak değerlendirmek rasyonel bir hamle olabilir.