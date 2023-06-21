Altında Powell sonrası 3 ayın dibi!

Altın yatırımcısının gözü, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi Finans Komitesi önünde yapacağı yarı yıl konuşmasındaydı. Powell, ABD Temsilciler Meclisi'nde finansal hizmetler komitesine hitaben yapacağı konuşma için hazırlanan metinde, "Enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ediyor ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinin daha uzun bir yolu var" dedi. Fed para politikası kurulu üyelerinin neredeyse tamamının faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşündüğünün altını çizdi.

Altının ons fiyatı, Powell'ın haziran ayı faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarına paralel mesajları sonrası, 1919 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın, saat 17.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,44 altında 1927 dolardan alıcı buluyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1930 ve 1920 dolar destek olarak öne çıkarken, 1940 ve 1950 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü dile getirerek, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlediğini söyledi.

Gram altında düşüş

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,49 altında 1459 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2410 lira, Cumhuriyet altını da 9730 liradan satılıyor.

Dün döviz kuruna ve altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1468 liradan tamamlamıştı.