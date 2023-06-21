Powell, daha yüksek faize işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi'nde finansal hizmetler komitesine hitaben yapacağı konuşma için hazırlanan metinde, "Enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ediyor ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinin daha uzun bir yolu var" dedi.

Powell, ayrıca Fed para politikası kurulu üyelerinin neredeyse tamamının faizlerin yıl sonuna doğru bir miktar daha yükselmesinin uygun olacağını düşündüğünü ifade ederken; enflasyonun düşmesi için bir süre ekonomik büyümenin trend altında gerçekleşmesi ve istihdam piyasasının bir miktar zayıflaması gerekeceğini belirtti.

Powell'ın ABD Kongresi önünde yılda iki kere yaptığı konuşmaların ilki bugün TSİ 17.00'de başlayacak. Powell, yarın da Senato'nun bankacılık komitesi önünde konuşma yapacak.

Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında ise şu cümleleri öne çıktı:

Enflasyonu yüzde 2 hedefimize getirmeye çalışıyoruz

Konut tarafında aşağı yönlü hareketler sürüyor

Enflasyon bizim uzun vadeli hedefimizin üzerinde durmaya devam ediyor

Enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ediyor

Enflasyonu yüzde 2'lik hedefimize getirme konusunda kararlıyız

ABD’de bankacılık sektörü güvenli ve güçlü kalmaya devam ediyor

Piyasa kritik açıklamalara ne tepki verdi?

Altının ons fiyatı, Powell'ın açıklamaları sonrası 1919 dolara kadar gerilerken, böylelikle 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Sarı maden, saat 16.47 itibarıyla yüzde 0,50 düşüşle 1927 dolarda işlem görüyor.

ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde sert bir hareket gözlenmezken, dolar endeksi şu sıralarda, yüzde 0,06 yükselişle 102,60 seviyesinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,75 ile yüzde 3,78 arasında dalgalandı. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,72 ile yüzde 4,75 arasında hareket etti.