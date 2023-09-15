Altında trend değişiyor mu?

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesiyle baskılanırken, dünkü işlemlerde 1901 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugünkü işlemlerde 1919 dolara kadar yükselen ons altın, saat 14.16 itibarıyla yüzde 0,37 oranında yükselişle 1917 dolarda işlem görüyor. Ons altının değeri ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,53 oranında artışla 1663 liradan alıcı buluyor. Altının gram fiyatındaki yükselişini, hem ons altının hem de dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Fed, faize dokunacak mı?

ABD TÜFE ve ÜFE verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gelse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20-21 tarihinde gerçekleşecek toplantısında faize dokunmaması ve politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde bırakması bekleniyor. Fed’den yıl sona ermeden 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi halen masada dururken; bankasının 2024 yılının ikinci yarısında faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda dolardaki ve ABD tahvil faizlerindeki zayıflamanın yarattığı ters korelasyon etkisiyle, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin desteklemesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak faiz kararı ve 21.30’da Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarıyla piyasada oynaklığın artması beklenirken; şahin mesajlar verilmesi halinde dolarda güçlenme, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve altın fiyatlarında baskılanma tahmin edilirken; tersi durumda yani daha güvercin açıklamalarla altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri gözlenebileceği öngörülüyor.

Trend değişimi muhtemel

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Gerek geride kalan 7 hafta özelinde gerek ise ana eğilim adına mayıs ayından bugüne ılımlı ancak negatif bir seyre sahne olan altın cephesinde bir trend değişiminin muhtemel olduğu görüşündeyim.

Ons altın mayıs ayında 2065 dolar, temmuz ayında 1982 dolar ile işlem görürken cari fiyat 1915 dolar.

Yaşadığı değer kaybının başlıca nedeni uzun vadeli tahvil faizlerindeki tırmanış. Dört ay önce yüzde 3,30 altı hafta önce yüzde 3,75 olan ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,28 düzeyinde.

Tahterevallinin iki yakası gibi görebileceğimiz bu ikilide önümüzdeki süreçte bayrağın el değiştireceğini ve tahvil faizleri geri gelirken altının değer kazanacağını tahmin ediyorum.

2024 ikinci veya üçüncü çeyreğine kadar sürebilecek bu seyahatte her ne kadar ara mola parkurları olacaksa da ana rotanın 2250 dolar civarı olabileceği, bu bakıma altın cephesinde önümüzdeki 9-12 aylık vadede yüzde 17 kadar bir değer artış potansiyeli oluştuğu görüşündeyim.