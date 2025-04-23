Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinin olmadığını söylemesi ve tarifelere yönelik artan müzakere iyimserliklerinin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD piyasalarındaki alıcılı seyir Asya tarafına da taşınırken, bölge piyasalarında Çin hariç alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dün yatırımcılarla düzenlediği toplantıda, "kimsenin mevcut oranların sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini" ve "Çin ile olan ticaret savaşında yakın bir gelecekte azalma beklediğini" söylediği belirtildi.

Analistler söz konusu mesajların bölgedeki risk iştahını artırdığını kaydederek, bazı ülkelerin tarife müzakerelerinden sonuç almaya çok yakın olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, IMF, dün Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısını yayımladı.

Buna göre, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya düşürüldüğü belirtildi.

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4'e ve gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e çekildiği kaydedildi.

Hindistan ekonomisinin de bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e indirildiği aktarıldı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI 52,2 ile güçlü kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artışla 34.911 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.525 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.298 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 yükselişle 22.060 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kazançla 79.782 puanda bulunuyor.