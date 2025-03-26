Barclays, S&P 500 hedefini Wall Street'in en düşüğüne indirdi

Barclays'e göre artan küresel ticaret gerilimleri borsanın bu yılki kazançlarını sınırlayabilir. Stratejist Venu Krishna S&P 500 için 2025 hedefini 6.600'den 5.900'e düşürdü. Bu da S&P 500'de yıla başladığı noktadan sadece yüzde 0,3'lük bir yükseliş anlamına geliyor. Krishna'nın tahminin CNBC'nin yaptığı ankette yer alan tahminler arasında en düşüğü.

Krishna, "Baz senaryomuzda, gümrük tarifelerinin (Çin'in gümrük vergileri artıyor ancak tırmanmıyor, karşılıklı gümrük vergileri KDHC'de yüzde 5'i buluyor) ABD faaliyetlerinde önemli bir yavaşlamaya yol açması ve buna rağmen resesyona girilmemesi nedeniyle kazançların darbe alacağı varsayılıyor" dedi.

"Ticaret politikasına ilişkin önemli belirsizlikler göz önüne alındığında, boğa ve ayı senaryosu EPS tahminlerimiz tarifelerin nihai kapsamı ve şiddetine bağlıdır (yüzde 60 olasılık). Boğa senaryosunda, Trump'ın siyasi ve sektörel muhalefetin sesi yükseldikçe tarifeleri geri çektiğini, hem ticari gerilimleri hem de makro büyüme üzerindeki engelleri hafiflettiğini ve SPX değerlemelerinin 6700'e kadar 12 ayın en yükseklerini yeniden test etmesine izin verdiğini varsayıyoruz (yüzde 25 olasılık)" değerlendirmesini yapan Barclays, "Ancak, ayı senaryomuzda, Kanada ve Meksika tarifelerinin tam etkisi, karşılıklı ve Çin tarifeleriyle birlikte, SPX EPS büyümesi üzerinde çok daha büyük bir doğrudan engel oluşturuyor ve ikinci dereceden etkiler muhtemelen ABD GSYH'sını daralmaya ve S&P 500'ü 4400'e (yüzde 15 olasılık) kadar bir ayı piyasasına itiyor" ifadelerini kullandı.

S&P 500'ün 2025'e başladığı noktadan yüzde 25,2'lik bir düşüşle 4.400 puana gerilemesi, 6.700'e yükselmesi ise endeksi bir kez daha rekorlar bölgesine taşıyacaktır. Gösterge Şubat ayında 6,147.43 ile tüm zamanların en yüksek gün içi değerine ulaşmıştı. S&P 500 geçtiğimiz ay içinde yüzde 3 değer kaybederek inişli çıkışlı bir seyir izledi.