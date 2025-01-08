BofA, favori 5'lisine hangi Türk bankasını ekledi?

BofA Securities bugün yayınladığı raporda, Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesinde en beğendiği 5 banka hissesi arasında Akbank'ı da saydı.

Listede Türkiye'den Akbank'ın yanı sıra, Güney Afrika'dan FirstRand, Orta-Doğu Avrupa'dan PKO BP, Yunanistan'dan Eurobank ve MENA'dan Al Rajhi yer aldı.

"EMEA bölgesinde faizler 2024'ten daha az düşecek"

BofA 2025'de EEMEA bölgesinde, faiz oranlarının 2024'ten daha az düşmesini ve reel olarak pozitif bölgede kalmalarını beklediğini, bunun bankaların faaliyetleri için sağlıklı olduğunu belirtti. Düzenleyici baskıların azalmasının, bankaların sermayelerini daha özgürce kullanmalarını sağlayabileceğini de belirtti.

BofA'nın Akbank için hedef fiyatı 88 TL olurken; Garanti Bankası için 166 TL seviyesinde bulunuyor.