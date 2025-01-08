  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. BofA, favori 5'lisine hangi Türk bankasını ekledi?
Takip Et

BofA, favori 5'lisine hangi Türk bankasını ekledi?

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America (BofA), EMEA bölgesinde en beğendiği bankalar arasında Akbank'a da yer verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BofA, favori 5'lisine hangi Türk bankasını ekledi?
Takip Et

BofA Securities bugün yayınladığı raporda, Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesinde en beğendiği 5 banka hissesi arasında Akbank'ı da saydı.

Listede Türkiye'den Akbank'ın yanı sıra, Güney Afrika'dan FirstRand, Orta-Doğu Avrupa'dan PKO BP, Yunanistan'dan Eurobank ve MENA'dan Al Rajhi yer aldı.

"EMEA bölgesinde faizler 2024'ten daha az düşecek"

BofA 2025'de EEMEA bölgesinde, faiz oranlarının 2024'ten daha az düşmesini ve reel olarak pozitif bölgede kalmalarını beklediğini, bunun bankaların faaliyetleri için sağlıklı olduğunu belirtti. Düzenleyici baskıların azalmasının, bankaların sermayelerini daha özgürce kullanmalarını sağlayabileceğini de belirtti.

BofA'nın Akbank için hedef fiyatı 88 TL olurken; Garanti Bankası için 166 TL seviyesinde bulunuyor.

2025 altının yılı mı olacak? Dev bankadan yeni tahmin2025 altının yılı mı olacak? Dev bankadan yeni tahminAltın Haberleri

 

Finans
İtalya tahvil ihraçları ile 18 milyar Euro borçlandı
İtalya tahvil ihraçları ile 18 milyar Euro borçlandı
SPK'den lisanslama ve sicil tutma esaslarına düzenleme
SPK'den lisanslama ve sicil tutma esaslarına düzenleme
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor
2024 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
2024 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Küresel piyasalarda negatif seyir izleniyor
Küresel piyasalarda negatif seyir izleniyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)