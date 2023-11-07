Borsa İstanbul'da zayıf görünüm

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününü yüzde 2'nin üzerinde yükselişle tamamlarken; yeni güne yatay pozitif bir başlangıç yaptı. Uzmanlar, 7850 puan seviyesi aşılmadığı sürece yukarı eğilimin sınırlı kalabileceğine dikkat çekerken; yukarı yönlü hareketin devamı için yakın direnç olarak 8000 seviyesinin izlendiğini belirtiyor. Sağlıklı bir yükselişin ise, hacimlerle desteklenmesi bekleniyor. Diğer taraftan, üçüncü çeyrek finansalları gelmeye devam ediyor. İsrail - Filistin arasında yaşanan gelişmeler de yakından izlenmeyi sürdürüyor.

7840 - 7879 bant aralığında hareket eden Borsa İstanbul 100 endeksi, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,08 primle 7876 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 azalış kaydederken, şu dakikalarda yüzde 0,73 düşüşle 8006 puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7950 ve 8020 seviyeleri direnç, 7800 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.