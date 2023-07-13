Borsa zirvesini 6436 puana taşıdı

İSTANBUL / EKONOMİ

5 günlük aralıksız değer kazancına dün ara veren Borsa İstanbul, bugün yeniden yükselişe geçti. BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,20 değer kazanarak 6354 puana çıktı. Endeks sonrasında da yukarı yönlü hareketini sürdürürken, gün içi rekor seviyesini 6436 puana çekerek psikolojik seviye olan 6500 puana bir adım daha yaklaştı. BIST 100, kapanışta yüzde 0,41 artışla 6368 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydederken, gün sonunda sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 0,72 oranında yükselişle ilerledi.

En çok işlem gören hisse senetleri Aselsan, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, ve İş Bankası (C) oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6400 ve 6600 seviyeleri direnç, 6200 ve 6100 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 6342 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar pozitif

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.