Euro/TL'ye 'ABD enflasyonu' dopingi: Yükseliş sürebilir

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasalarda yüksek volatilite devam ederken, haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyonun dün açıklanmasıyla sert hareketler gözlendi. ABD manşet ve çekirdek enflasyonu beklentilerin altında geriledi ve küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Dolar, dünyada güç kaybederken, ters korelasyon etkisiyle emtilar yükseldi. Ons altının yükselmesiyle, gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini 1651 TL'ye çekti; paritenin yükselmesiyle de Euro/TL rekor kırdı.

Euro, 29,65 TL'ye kadar çıktı

Euro bugünkü işlemlerde, sığ piyasada zirve seviyesini 29,65 TL'ye kadar yükseltirken; saat 11.11 itibarıyla yüzde 0,44 artışla 29,1870 TL seviyesinde bulundu. Dünden bu güne yaşanan Euro/TL'deki bu hızlı yükselişi, ABD enflasyonunun piyasa beklentilerinin altında gerilemesi sonrası, Euro/dolar paritesinin 1,11 ile Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sağladı.

İngiliz sterlini ise, 34 TL'nin üzerindeki hareketine devam ederken, şu dakikalarda 34,0948 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL'de ılımlı yükseliş sürüyor

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,14 TL'de hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,23 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,08 yükselişle 26,1497 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi 17 ayın en düşüğünde

Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, dün açıklanan ABD haziran ayı enflasyon verisi sonrası hızlı geriledi.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi sonrası faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla dolar, dünyada güç kaybetti. Dolar endeksi 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 100,39 seviyesinde bulundu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında, Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından 'şahin' adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Kısa vadede Euro'da yüzde 1,5 artış görülebilir

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Piyasa dün ABD enflasyon verisini çok olumlu ve hızlı satın alınca ABD dolar endeksi sert geri çekildi ve Euro/dolar paritesi sert yükseldi. Ancak paritenin bu derece hızlı yükselişinin ardındaki ana faktör sadece ABD enflasyon verisindeki düşüş değil.

Dün açıklanan manşet enflasyon, dördüncü defa üst üste düşüş trendini devam ettirirken, bu dörtlü seride ilk defa önceki veri ile açıklanan veri arasında bu kadar fark oldu. Daha da ötesi, Fed’in asıl önemsediği çekirdek enflasyon verisi, hem piyasa beklentisi altında açıklandı hem de manşette olduğu gibi uzun süre sonra ilk defa önceki veri ile açıklanan veri arasındaki düşüş farkı bu kadar yüksekti. Fed’in muhtemel faiz artış adımları halen masada duruyor. Parite 1.11 seviyelerinde çok kalıcı olmayacaktır yeniden 1.09 seviyelerine geri dönüşler olacaktır diye düşünüyorum. Aşağıda ise 1.08 seviyesinin altında yıl sonu kapanış görmeyiz.

En kısa vadede Euro/TL ve dolar/TL kurlarını etkileyecek gelişmeler 22, 26 ve 27 Temmuz tarihlerindeki sırasıyla TCMB, Fed ve ECB faiz kararları olacak. İçeride Merkez Bankasından bir faiz artışı bekliyorum, Fed’in ise temmuzu pas geçerek 25 baz puan artışı eylül toplantısına bırakacağını tahmin ediyorum. Bu süreçte dolar/TL kurundaki artışın yüzde 1 üzerine pek çıkmayacağını; ancak Euro/TL kurundaki artışın yüzde 1,5 seviyelerini görebileceğini düşünüyorum.