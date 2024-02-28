27 aracı kurum en çok bu hisseleri önerdi

Foreks Haber tarafından takip edilen 27 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, en beğenilen hisseler Turkcell, BİM, Türk Hava Yolları, Migros ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Turkcell, Foreks Haber'in takip ettiği 27 model portföyün 18'inde kendisine yer bulurken, BİM 16, Türk Hava Yolları 15, Migros 12 ve Yapı Kredi Bankası 12 model portföyde yer aldı.

Bunları 9 model portföyde yer alan Akbank, Coca-Cola İçecek, Mavi Giyim, Sabancı Holding ve TAV Havalimanları izledi.

27 model portföyünde toplam 65 farklı hisse senedi yer buldu.

En beğenilen hisse olan Turkcell için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 9,30 TL oldu. BİM için ortalama hedef fiyat 465,94 TL, Türk Hava Yolları için 386,96 TL, Migros için 539,56 TL, Yapı Kredi Bankası için 31,63 TL, Akbank için 54,25 TL, Coca-Cola İçecek için 675,46 TL, Mavi Giyim için 179,91 TL, Sabancı Holding için 103,46 TL ve TAV Havalimanları için 200,06 TL oldu.

Bu en beğenilen 10 hisse içinde en yüksek getiri potansiyeli sunan yine Turkcell oldu. Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 16,76 kazandıran Turkcell, yer aldığı model portföylerde verilen hedef fiyatlara göre yüzde 40,92 getiri potansiyeline sahip. Turkcell'in ardından yüzde 37,46 getiri potansiyeli ile THY gelirken, onları yüzde 36,80 ile YKB, yüzde 31,35 ile Akbank ve yüzde 29,53 ile Mavi Giyim takip etti.

Takip ettiğimiz model portföylerde yer alan 65 hisse arasında en yüksek getiri vaat eden 10 hisseye baktığımızda ise ilk sırada yüzde 94,87 ile Lider Faktoring yer aldı. Deva Holding yüzde 90,91, Reysaş GYO yüzde 59,36, Vestel Beyaz yüzde 58,48 ve Astor Enerj yüzde 50,28 getiri potansiyelleri ile dikkat çekti.