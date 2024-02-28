Bitcoin'de soluksuz yükseliş: Kritik sınıra dayandı

İSTANBUL /EKONOMİ

Bitcoin fiyatlarında yükseliş hız kesmezken, bugün de yükselişini sürdürdü ve 59 bin 529 dolara çıkarak 60 bin dolara yaklaştı. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolar ile görürken; yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 42'ye yaklaştı.

Bitcoin'deki yükselişte, geçtiğimiz günlerde ABD'de Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylaması ve Bitcoin ETF’lerine artan yatırımcı ilgisi etkili oluyor.

Nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci, Bitcoin'in yukarı yönlü ivmesini desteklerken; uzmanlar yükselişin yaklaşık 4 aydır sürmesi nedeniyle bir duraklama dönemine de girilebileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), saat 14.08 itibarıyla yüzde 4.02 oranında primle 59 bin 350 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 15'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 1,16 trilyon dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,84 oranında yükselişle 3 bin 340 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde yüzde 15 yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,55 oranında değer kazanarak 2,22 trilyon dolara yükseldi.