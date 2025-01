ABD borsasında kazanç 2025’te de sürecek mi?

Capital Economics stratejistlerine göre, ABD borsası 2025 yılında üst üste üçüncü kez yüzde 20'nin üzerinde kazanç elde edebilir.

Bu öngörü doğru çıkarsa, borsa tarihinde üç yıl üst üste bu büyüklükte kazanç elde eden ikinci borsa olacak. Borsa en son 1990'ların sonundaki dot-com balonu sırasında yüzde 20'nin üzerinde yıllık kazanç elde etmişti; S&P 500 1997'de yüzde 31, 1998'de yüzde 27 ve 1999'da yüzde 20 değer kazanmıştı.

S&P 500, 2023'te yaklaşık yüzde 24 ve 2024'te yüzde 23 getiri sağladı.

Capital Economics kıdemli piyasa ekonomisti Diana Iovanel, "Yapay zekâ konusundaki coşkunun, özellikle daha yüksek değerlemeler yoluyla ABD 'büyük teknoloji' hisse senedi fiyatlarını daha da artıracağını ve kazançların borsa genelinde genişleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

ABD hisse senetleri için değerlemelerin, fiyat-kazanç oranına göre dot-com balonu sırasında görülen zirvenin hala çok altında olduğunu ve bunun da daha fazla yer olduğunu gösterdiğini vurgulayan Iovanel, "Ve büyük teknoloji hisse senetlerini içeren sektörlerin aşırı kazanç getirisi- gerçek 'risksiz' getirileri hesaba katan bir değerleme ölçüsü- hala bu balonun zirvesindeki seviyesinin çok üzerinde" dedi.

Iovanel, ABD ekonomisinin 2025 yılında büyük gelişmiş ekonomilerden daha iyi performans göstermeye devam etmesi gerektiğini ve bunun da kurumsal kazanç beklentilerini yükseltmeye yardımcı olacağını söyledi. İkinci bir Donald Trump yönetiminin, kısmen önerilen ticaret politikaları nedeniyle ABD borsasını uluslararası piyasalara göre daha da cazip hale getireceğini belirtti.

Iovanel, "Trump'ın başkanlığı ABD borsasının performansını mutlak anlamda sınırlayabilse de evrensel tarifeler yoluyla ABD dışındaki hisse senetlerinin beklentilerini engelleyerek göreceli performansına yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

"Teknoloji devleri 2025'te piyasaya hâkim olmakta zorlanacak"

S&P 500 Endeksi'nin geçen yılki yüzde 23'lük sıçramasının yarısından fazlasından sorumlu olan teknoloji devleri, kazanç artışı yavaşladıkça 2025'te piyasaya hâkim olmakta zorlanacak gibi görünüyor.

Morgan Stanley'nin varlık yönetimi biriminin baş yatırım yetkilisi Lisa Shalett Bloomberg Televizyonu'na verdiği röportajda, yavaşlayan karların "bu çok yüksek çift haneli kazanç rakamlarına bahis oynayan bazı fanatikleri şaşırtabileceğini" söyledi. "Bir grup olarak birlikte ticaret yapabilecekleri ve piyasaya liderlik edebilecekleri fikri 2025'te sarsılabilir" dedi.

Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre, Muhteşem Yedi hisse senedinin- Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp. ve Tesla Inc. - 2024 için öngörülen yüzde 34'lük kazanç artışından bu yıl yüzde 18'lik bir artış kaydetmesi bekleniyor.

Shalett, yatırımcıların 2025 yılında mega teknoloji hisselerini satın alma konusunda daha seçici olmalarını ve kazananları seçmek için isimler arasında ayrım yapmaya başlamalarını bekliyor. "Döngünün, bireysel şirket risklerindeki farklılıkların gerçekten bir fark yaratacağı bir kısmına geliyoruz" diyen Shalett, "Yapay zekâ büyüme hikayesine farklı maruziyetlerden mi bahsediyoruz, antitröst risklerine maruziyetten mi bahsediyoruz, son zamanlarda çok güçlü bir dolara maruziyetten bahsetmek zorunda kaldık" dedi.