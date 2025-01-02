Wall Street, S&P 500'de 2 yıllık yükselişin 2025’te de sürmesini bekliyor

S&P 500 2023'te yüzde 24 yükseldikten sonra 2024'ü yaklaşık yüzde 23 yıllık kazançla kapatarak 1997 ve 1998'den bu yana ilk kez endeksin arka arkaya yüzde 20’nin üzerinde kazançla kapandığını gösterdi. Ancak Wall Street bir yıl daha yüzde 20’nin üzerinde kazanç elde edilebileceğinden şüphe duyuyor.

CNN tarafından incelenen Wall Street tahminleri, çoğu stratejistin 2025'te S&P 500 için çift haneli yüzde büyüme beklediğini gösteriyor, ancak 2024'e göre daha ılımlı. FactSet'e göre analistler S&P 500'ün 2025 yılında yüzde 14,8 yükselmesini bekliyor.

Güçlü ekonomik büyüme, soğuyan enflasyon, bir dizi Fed faiz indirimi ve Başkan seçilen Donald Trump'ın seçim zaferinin yatırımcı iyimserliğini artırmasıyla ABD hisse senetleri geçen yıl yükseldi. Teknoloji ve yapay zekâ hisseleri 2024'ün yıldızlarıydı ve 2025'te de büyük ölçüde büyümeye öncülük etmeleri bekleniyor.

Potansiyel riskler

Yine de Wall Street analistleri 2025'teki potansiyel olumsuzluklar konusunda uyarıyor. Bank of America'ya göre, Trump tarafından önerilen gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizlik, potansiyel olarak yeniden canlanan enflasyon ve baş gösteren jeopolitik gerilimler borsanın büyümesine zarar verebilecek konular arasında yer alıyor.

Fidelity Investments küresel makro direktörü Jurrien Timmer 18 Aralık tarihli bir notunda, "2025 yılı için hisse senetlerinde yükselişe geçiyorum, ancak değerlemelerin yüksek olması ve boğa piyasasının olgunlaşması nedeniyle, yatırımcıların önümüzdeki yıl geçtiğimiz yıl gördüğümüz kadar muhteşem getiriler beklemeleri gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

Tahminler değişiyor

Aralarında UBS, Goldman Sachs ve Bank of America'nın da bulunduğu büyük bankaların 2025 yılında S&P 500 için tahminleri yüzde 10 ila yüzde 14 arasında değişiyor. Daha yükseliş eğilimli analistler arasında yer alan Wells Fargo'nun hisse senedi stratejisi başkanı Christopher Harvey, S&P 500'ün 2025 sonunda 7.007'ye ulaşmasını bekliyor- yaklaşık yüzde 19’luk bir kazanç. Wall Street, güçlü ekonomik büyüme, kurumsal kazançlar ve Trump yönetiminde iş dünyası dostu bir yönetim öngördüğü için borsa kazançlarının devam etmesini bekliyor.

2025'e doğru ilerlerken, bazı analistler ABD hisse senetlerinin etkileyici büyümesini, sürdürülebilir değerlemeler ve devam eden bir ralliyi desteklemek için gelecekteki güçlü kazanç büyümesi ile teknoloji ve yapay zekada yeni bir dönemin kanıtı olarak görüyor.

Wedbush Securities'de bir teknoloji boğası ve kıdemli analist olan Dan Ives, 30 Aralık tarihli bir notta, Trump yönetimi altında daha az düzenleme ve Big Tech ve Tesla için devam eden bir "Goldilocks temeli" nedeniyle teknoloji hisse senetlerinin 2025'te yüzde 25 artmasını beklediğini söyledi.