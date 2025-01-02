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Borsa yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2025 yılının ilk işlem gününe yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,54 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.858,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,01 ile gıda içecek oldu.

Yurt içinde salı günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak direnç konumunda 10.000 ve 10.100 puan seviyeleri, destek konumunda da 9.750 ve 9.650 seviyeleri izleniyor. 

Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, 6 Şubat depremleri sonrasında getirilen açığa satış yasağı bugün, BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. 

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