2025’e güçlü giren 8 sektör enflasyon üzeri kazandırdı

Borsa İstanbul’da 2024 yılına damga vuran sektörler, enflasyon üzeri getirileriyle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Sigorta ortalama yüzde 97,37’lik getiriyle ilk sırada yer aldı. Teknoloji ve banka hemen arkasından geldi.

Borsa İstanbul’da 2024 yılına damga vuran sektörler, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yıllık enflasyon oranını aşan getirileriyle öne çıkan 8 sektör, yüksek kazanç arayan yatırımcıların radarına girdi. Liderliği BIST Sigorta sektörü üstlenirken, teknoloji sektörü de güçlü performansıyla dikkat çekti.

Sigorta ve banka sektörleri zirvede

2024 yılı, yatırımcılar için birçok fırsatın ortaya çıktığı bir yıl oldu. Sigorta sektörü yüzde 97,37’lik performansıyla yatırımcılara yüksek kazançlar sağladı. Onu takip eden iletişim ve banka endeksleri de sırasıyla yüzde 67,28 ve 66,97 oranındaki yükseliş gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çektiler. Ekonomideki dalgalanmalar ve belirsizliklere rağmen, bu sektörlerin dayanıklılığı yatırımcıların güvenini kazandı. Enflasyon üzeri getirilerle öne çıkan diğer hisseler arasında ticaret ve mali sektör ile temettü odaklı hisseler bulunuyor. Ticaret sektörü hisseleri ortalama yüzde 52,38 getirisi sağladı. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve teknoloji hisseleri de yüzde 46’yı aşan getirileriyle yatırımcılarına güçlü kazançlar sundu. 2024’ün kazanç şampiyonu sektörler, 2025 yılı için de önemli işaretler veriyor. Stratejik olarak çeşitlendirilmiş portföylerin, bu tür sektörlerden yararlanarak uzun vadeli kazanç potansiyeli sunabileceği öngörülüyor. Aralık ayının ilk haftasında yüzde 50 olan TLREF, 48.80’e geriledi. TLREF’de 1,26 puanlık bir gerileme yaşansa da yüksek seyrini koruduğu görülüyor. Bu durum TL’ye olan güçlü talebin devam etmesine neden oluyor.

ZEYNEP’E SOR

POZİSYON AÇMA MI, POZİSYON KAPAMA MI?

Pozisyon açma; kâr olasılığı, fırsatlardan yararlanma, risk yönetimi, çeşitlendirme. Risk, volatilite, stres, maliyet, likidite sorunu.

Pozisyon kapama; kâr etme, zararı sınırlama, riski düşürme, nakit akışı. Fırsatları kaçırma, zamanlama riski, likidite maliyeti, duygusal tepkiler.

Değerlendirmede bulunurken daralmanın geçici olup olmadığı araştırılarak hareket edilmeli

Tüpraş’ın fiyatı neden bir yıldır aynı seviyede duruyor? Çıkış ne zaman? /Seda Dağdeviren

Seda, 2024’te sıkı para politikası sanayi kuruluşlarının gelir ve kârlılığı üzerinde baskıya yol açtı. Yatırımcılar da bu süreçte sektör hisselere yönelik mesafeli bir duruş sergiledi. Bu da hisselerin fiyatında zayıflamayı getirdi. Ancak değerlendirmede bulunurken uzun vadeli hedeflerle hareket etmeli ve firmaların yaşadığı daralmanın geçici olup olmadığını göz önünde bulundurmalı. Tüpraş, 2024 dokuz aylık mali dönemde hem gelirini hem de kârını düşüren firmalardan. Bununla birlikte uzun vadede ciddi ve güçlü bir dönüşüm programı var. Mevcut fiyatlar uzun vadeli yatırımcılar yönünden uygun maliyetler olarak değerlendirilebilir.

Fiyatı Eylül 2022’deki seviyelerine denk geliyor. Son altı ayda 2 yabancı kurumdan satış var

Tüm bankalar çıktığı halde Şekerbank’ın fiyatı yerinde sayıp durmasının gerekçesi nedir? /Ahmet Özcan

Ahmet, bankacılık sektörünün performansını gösteren BIST Banka Endeksi, Nisan 2021’den bu yana arada yatay hareketleri olmakla birlikte yükselen bir ivmeyle hareket etti. Temmuzda 16.360’ı gördükten sonra geriledi ve şimdilerde 14,645’de bulunuyor. Şekerbank ise Kasım 2023’te en yüksek 7,83 TL’ye kadar çıktıktan sonra geriledi. Hisseye öncesinden satış geldiği gözleniyor. Mevcut fiyatı da Eylül 2022’deki seviyelerinde. Bu itibarla içinde yer aldığı Banka Endeksinin gerisinde bir performansa sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Son altı ayda Citibank, Deutsche Bank ve yatırım fonlarında satış ağırlıklı işlemler öne çıkıyor.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün ZJB Fonu, serbest fon kategorisinde bir yılda %138 kazandırdı

ZJB Ziraat Portföy Birinci Serbest Fonu, yatırımcılarına dinamik bir portföy sunarak geniş bir varlık dağılımıyla kazanç sağlamayı hedefliyor. Toplam değerinin %74,14’ünü hisselere, %18,64’ünü özel sektör tahvillerine ve %3,96’sını ters repo işlemlerine ayırıyor. Toplam fon değeri 8,17 milyar TL’ye ulaşırken, yatırımcı sayısı 3.209 oldu. Yüzde 9,69 doluluk oranıyla, 1 yıl içinde %138,47 gibi yüksek bir getiri oranı elde etti. ZJB, yüksek risk alabilen yatırımcılara yönelik geniş bir varlık çeşitliliği sunuyor. Son üç ayda %37,59’luk getirisi ile serbest fon kategorisinde güçlü bir getiri sağladı. Hisse senetlerine ağırlık veren bu strateji, Türkiye’nin ekonomik dinamikleriyle paralel bir yapı sergiliyor. Fon, güçlü performansıyla yatırımcı tabanını genişletmeye çalışıyor.

TAHVİL

Quick Finansman, %44,33 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Quick Finansman, 27.12.2024 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 220.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %44,33’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 550 gün vadeli olup ödeme tarihi 03.07.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %73,84 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 30Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,06 seviyesinde bulunuyor. Quick Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF’in 1,94 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 30.12.2024 olurken vade tarihi 03.07.2026 olacak. Tahvil piyasada TRSQUIC72613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DARDANEL

Borçları var. Bedelli sermaye artırımına gidecek. Hakim ortağı şimdiden sermaye avansını verdi

Dardanel, 19 Aralık günü aldığı kararla %300 bedelli sermaye artırımına gidecek. Bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi için SPK’nın onay sürecinin tamamlanması bekleniyor. Öte yandan bedelli sermaye artırımı kararı kapsamında, şirketin hakim ortağı Niyazi Önen Holding, sermaye artırımına yönelik rüçhan hakkı ödemesine mahsuben şirkete 24.505.871 dolar sermaye artırımı avansı yatırdı. Şirketin kaynak dağılımının %50’sini özkaynaklar oluştururken %47’sini de kısa vadeli yükümlülükler oluşturuyor. Bu itibarla gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımı finansman sorununu önemli ölçüde giderecek. Dardanel, 2021 yılında da %1.000 bedelli sermaye artırımına gitmişti. Geçtiğimiz yıl zarar açıklarken 2024’ün dokuz aylık mali tablolarında da zarar devam etti.

DMR UNLU

İki şirketi birden satın almaya karar verdi. Amaç kapasitesini artırarak faaliyetlerini büyütmek

DMR Unlu Mamuller, faaliyetlerini genişletmek amacıyla iki firmayı satın almaya karar verdi. Alınan karara göre, Airport Unlu Mamuller tüm aktif ve pasifleriyle 250 milyon TL bedel karşılığında, İva Gıda ise tüm aktif ve pasifleriyle 222,5 milyon TL bedel karşılığında satın alınacak. Mağazacılık yatırımlarının güçlendirilmesi şirketin operasyonel kapasiteni artırırken sektördeki konumunu da büyütmesine olanak verecek. DMR Unlu Mamuller, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %31 düşürürken dönem sonunda %72’lik gerileme ile kârını 19,5 milyon TL’ye indirdi. Eylül 2023’te borsaya geldikten sonra Ekim 2023’te en yüksek 24,08 TL’ye kadar yükseldikten sonra ara ara yukarı yönelimleri olsa da fiyat geriledi. Şimdilerde de 12,50 TL seviyelerinde işlem görüyor.

SUWEN TEKSTİL

Görüşmelerde bulunuyor. Yurtdışında güçlü iç giyim markasının çoğunluk payını satın alacak

Kadın iç giyim perakende sektöründe faaliyet yürüten Suwen Tekstil, yurtiçinde 180 ve yurtdışında 18 mağazası ile faaliyette bulunuyor. Şirket, mevcut faaliyetini daha da büyütmeyi amaçlıyor. Özellikle de Avrupa pazarında büyüme yönlü girişimleri söz konusu. Bu hedef doğrultusunda Avrupa iç giyim perakende sektöründe güçlü bir mağaza ağına sahip firmanın çoğunluk hisselerini satın almak istiyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada ünvanını paylaşmamakla birlikte yüksek marka değerine sahip olduğunu belirttiği bir firmanın çoğunluk payını almak istediğini belirtti. Görüşmeler ise halihazırda devam ediyor. Öte yandan 2023 faaliyet döneminde kârını düşüren şirket, son paylaştığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %21 artırırken dönem sonu kârını %5 düşürdü.