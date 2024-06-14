Aracı kurumların kârı bir yılda yüzde 90 arttı

Analiz Expert’in Hisse Expert modülü ile hazırlanan aracı kurum şirketlerinin 2023 yıl sonu kârları, 2022 yılına göre yüzde 90 artış gösterdi.

Sektördeki önde gelen 10 aracı kurum, toplam dönem kârının %93'ünü sağladı. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., karını bir önceki yıla göre %23.3 artış ile 5,7 milyar TL’ye çıkarttı ve lider konumu devam ediyor.

Geçen yıl yalnızca 2 aracı kurum, 1 milyar TL'nin üzerinde kar elde ederken, bu yıl rakam 7'ye yükseldi. Bu veriler ışığında, aracı kurum sektöründe dikkat çekici bir büyüme ve kârlılık artışı olduğu görülüyor.

Bir önceki yıl en yüksek kar açıklayan aracı kurum şirketleri ise şöyle:

Önceki yıl en yüksek kar açıklayan aracı kurum şirketleri listelendiğinde, ilk 4 şirketin pozisyonlarını koruduğunu, A1 Capital Yatırım, Info Yatırım ve Tacirler Yatırım Menkul Değerlerin bu yıl ilk 10 içinde yer almadığı görülüyor. AKMEN ise 10. sıradan 5. sıraya yükselirken, bu yıl ilk 10’a Halk Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler ve Osmanlı Menkul girmiş durumda.

Tüm aracı kurumların yıl sonu kârlarını ve önceki yıla göre değişimleri şöyle: