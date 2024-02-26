Artemis Halı için talep toplama başlıyor

Artemis Halı AŞ'nin halka arzı ARTMS.HE kodu ile İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 25,35 lira olarak belirlenen şirketin 20 milyon lira sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 28,57'si halka açılmış olacak.

"Türkiye genelinde 1600 noktaya ulaşmış vaziyetteyiz"

Artemis Halı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, AA muhabirine, Artemis Halı'nın 2012'de Gaziantep'te kurulduğunu ve Türkiye halı sektöründe Gaziantep'in lider konumda olduğunu söyledi.

Batallı, "Acme Holding olarak bu şirketi ilk kurarken markalaşma için kurmuştuk. Bizim bütün yatırımlarımız Türkiye'de Artemis'i iyi bilinen bir marka yapmaktı. Şu an Türkiye genelinde 1600 noktaya ulaşmış vaziyetteyiz ve perakende sektöründe de iyi bir konumdayız. Bunların yanında bizim ihracat rakamlarımız her geçen gün artıyor." şeklinde konuştu.

Artemis Halı olarak hiçbir zaman ucuz segmentteki ürünlere odaklanmadıklarını belirten Batallı, katma değerli ve kaliteli ürünlere odaklandıklarını ve böyle devam ettiklerini ifade etti.

"Artemis Halı inanmanın ve başarmanın bir öyküsü"

Batallı, amaçlarının daha kurumsal, ciddi, izlenilebilir, gözlemlenebilir bir şirket olması olduğunu aktararak, "Halka arz olmakta kurumsallık açısından çok önemli bir süreç. 27-28 Şubat'ta talep toplamalarımız olacak. Kamunun, halkın, yatırımcıların olduğu çok daha fazla ortaklı bir şirketiz. Onun için sorumluluklarımız buna göre olacak. Çalışmalarımız buna göre olacak. Bundan sonraki süreçte şirketin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Batallı, halka arzdan elde edecekleri gelirle Gaziantep'teki fabrikalarının üzerine çatı GES kuracaklarını ve ilave yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

Katma değerli ürünler yapmanın bir şirketin geleceğiyle alakalı çok daha verimli olacağına inandıklarını belirten Batallı, şunları kaydetti:

"Sahaya girdiğiniz zaman orada rekabetteki fayda maliyet analizine baktığınızda da çok daha artılarınız oluyor. Artemis Halı'nın özelinde Türkiye halı ihracatında çok ciddi bir pazara sahip. Orta Doğu, Amerika ve Avrupa diye baktığınız zaman hatta Afrika ülkelerinde de pazar artmaya başladı. Hiçbir zaman için sadece ihracat veya sadece iç piyasa diye bakmadık. Hep hem ihracat hem iç piyasanın olacağı ürünlerimizin beğeniye sunulacağı bir pazar arayışımız oldu. Burada da istediğimiz noktalara getirdik.

Artemis Halı, inanmanın ve başarmanın bir öyküsüydü bizim için. Holding olarak başka sektörlerde de varız. Artemis Halı, yatırımcılara vereceği güvenle yatırımcılardan gelen taleplerle kendisini daha da büyütmeye, daha iyi bir kapasiteye çıkmaya, daha fazla ihracat yapmaya başlayacak. Onun için yatırımcılarımız bize güvenebilirler, inanabilirler. Hep birlikte bu işi çok daha iyi yere getireceğimize inanıyoruz."