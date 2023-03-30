Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Asya borsaları Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.
Küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması risk iştahını desteklerken, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.
Asya özelinde Alibaba Grubu'na ilişkin haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, şirketin üst düzey yöneticisi Daniel Zhang, yaptığı açıklamada Alibaba'nın ana iş kollarını zamana yayarak elden çıkaracağını belirtmesi risk iştahını törpüledi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.453 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükselerek 3.3261 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 27.782 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 132,4'ten işlem görüyor.
Hindistan'da tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 20.290 puanda seyrediyor.