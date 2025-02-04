Ata Yatırım Strateji Raporu’nu yayımladı: BIST100’de hedef 14.000

Ata Yatırım’ın, 2025 yılı için hakkında olumlu düşündüğü sektörler, gıda perakendeciliği, gıda, telekom, enerji, (enerji ve bankacılık ağırlığı olan) holdingler ve havacılık olarak şekillendi. Ata Yatırım, en beğendiği şirketler listesinde değişikliğe gitmeyerek Migros, Sabancı Holding, Şok Marketler, Tüpraş, Turkcell, Ülker, Aksa Enerji, Alarko Holding, Bim, Tav Havalimanları ve Tofaş’a yer verdi.

Sektörün öncü şirketlerinden Ata Yatırım, Ocak 2025 Strateji Raporu’nda BIST-100 için 1 yıllık hedefini, yüzde 40 yukarı yönlü potansiyelle 14.000 seviyesinde korudu. Raporda, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin sürdüğü, cari açıktaki düşüşün Türk Lirası’nı desteklediği ve enflasyonun gerileme eğiliminde olduğu ancak yine de enflasyonun yatırımcı gündeminin ilk sırasında olmayı sürdüreceği vurgulandı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25 olarak belirlenirken, enflasyonun yüzde 30’un altına inmesinin zorlu bir süreç olacağının da altı çizildi. Bununla beraber, 2025 yılı için yüzde 3.5’lik bir GSYH büyümesi ve 2025 yılı sonuna kadar faizlerde yüzde 30’a kadar bir indirim öngörüldü.

BIST100’de Hedef 14.000

Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, mevduatlarda dolarizasyonun yüzde 35 seviyesinin altına gerilediğini ve yabancı yatırımcıların 2024 yılında 2,7 milyar dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmesiyle Borsa İstanbul’daki yabancı payının yüzde 38’den yüzde 37’ye düştüğünü belirtti. Değerleme analizleri sonucunda BIST-100 için 1 yıllık hedeflerini yüzde 40 yukarı yönlü potansiyelle 14.000 seviyesinde koruduklarını dile getiren Cemal Demirtaş, “Enflasyon muhasebesinin uygulanmaya başlaması analist tahminlerinde belirsizlik yaratıyor, bankalar ve döviz fonksiyonel para birimine sahip şirketlerin bu uygulamaya tabi olmaması nedeniyle piyasa kârlarının karşılaştırılabilir olmadığını düşünüyoruz. BIST-100 endeksinde işlem gören hisseler MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi’ne kıyasla yüzde 44 iskontolu işlem görüyor” dedi.

Piyasalara yönelik risklere de değinen Cemal Demirtaş, güçlü Türk Lirası’na yönelik iş dünyasından gelen eleştiriler, rasyonel ekonomi politikalarının terk edilmesi ihtimali, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin devamı, işsizlik ve şirket iflaslarındaki artış ile enflasyon muhasebesinin kârlılık üzerinde yaratabileceği belirsizliğin yakından takip edilmesi gereken başlıca risk faktörleri olduğunu vurguladı.

Hikâyesi ve güçlü bilançosu olan şirketleri tercih ettiklerini belirten Cemal Demirtaş, “2024 yılında takip ettiğimiz şirketlerde yüzde 36,4 kâr düşüşü beklerken, 2025 yılında yüzde 61,2 net kâr artışı öngörüyoruz. 2024 yılı için banka dışı şirketlerde yüzde 33 net kâr daralması, bankalarda ise yüzde 19,1 net kâr düşüşü tahmin etmekteyiz. 2025 yılında ise banka dışı şirketlerde yüzde 37,1 net kâr büyümesi, bankalar için ise yüzde 64,4 net kâr artışı bekliyoruz” dedi.