Avrupa borsaları Birleşik Krallık hariç düşüşle kapandı

İngiliz sterlini gün içerisinde ABD doları karşısında son altı ayın en düşük seviyesi olan 1,22 doların altını gördü.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,59 değer kaybederek 447,80 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,97 düşerek 15.255,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,70 değer kaybederek 7.074,02 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 gerileyerek 28.098,88 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 7.625,72 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,208 gerileyerek 1,057 seviyelerinde seyrediyor.