Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Piyasalar, yarın Avustralya Merkez Bankasının 5 Eylül'de yaptığı para politikası kurulu toplantısının tutanaklarının, çarşamba günü ABD Merkez Bankasının, perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarının açıklanmasını bekliyor.

Piyasalar, ayrıca Japonya Merkez Bankasından (BOJ) bu cuma açıklanacak para politikası kararını da yakından izleyecek.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizini yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükselttiği kaydedilmişti.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini, enflasyonun gerilediğini, bu süreci desteklemeye devam etmek istediklerini belirtmişti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,13 değer kaybederek 456,72 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 düşerek 15.727,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederek 7.276,14 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 gerileyerek 28.585,86 puana indi.

Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 azalarak 7.652,94 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,3 yükselerek 1,069 seviyesinde bulunuyor.