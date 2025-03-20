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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Fed ve BoE kararlarının etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,43 düşüşle 552,98 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 8.701,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybıyla 8.094,2 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 düşüşle 39.188,17 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybıyla 22.999,15 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.05 itibarıyla yüzde 0,541 düşüşle 1,084 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa tarafında yatırımların odağında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yer aldı.

BoE, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarken, bankanın açıklamasında, "Para politikası kısıtlamalarının daha fazla geri çekilmesine yönelik kademeli ve dikkatli bir yaklaşım uygundur." ifadesi yer aldı.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre işsizlik Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,1 artışla yüzde 4,4'e yükseldi.

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