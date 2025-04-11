Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,1 değer kaybıyla 486,8 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 7.104,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 değer kaybederek 20.374,1 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 34.277,09 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 yükselişle 7.964,18 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,765 artışla 1,128 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı gümrük tarifeleri ve Çin ile tırmanan gerilim tüm hafta iniş çıkışlı bir seyir izlenmesine yol açarken Çin, tırmanan ticaret geriliminde Washington’ın gümrük tarifesi artışına karşılık ABD'den ithal ürünlere yüzde 125 gümrük vergisi getirdi.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, ekonomik büyüme şubatta yüzde 0,5 ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Beklenti, İngiltere ekonomisinin şubatta yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi. Hizmet sektörü aktivitesindeki güçlü artış, büyümenin itici gücü oldu ancak analistler, ABD'nin tarifelerinin İngiltere'de yılın ikinci çeyreğindeki büyümeye darbe vurabileceğini belirtti.