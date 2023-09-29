Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylül ayında yüzde 4,3, seviyesine geriledi.

Almanya’da da ağustos ayında yüzde 6,1 olan yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 4,5 seviyesine gerileyerek Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri en düşük seviyesini görmesi, Avrupa piyasalarında iyimser bir havanın oluşmasına neden oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve ECB tarafından Paris'te düzenlenen Enerji Dönüşümü konferansında konuştu.

Hızla değişen enerji fiyatlarının ve enerji piyasalarındaki kalıcı değişimlerin enflasyon dinamikleri üzerinde önemli etkileri olabileceğine işaret eden Lagarde, düzenli biçimde gerçekleşecek temiz enerji dönüşümünün herkesin faydasına olduğunu vurguladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 artışla 450,22 puana ulaştı.

Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artarak 7.608,08 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kazanarak 7.135,06 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41’lik artışla 15.386,58 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28’lik yükselişle 28.243,26 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,058 seviyelerinde seyrediyor.