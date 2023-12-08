Batı Ege GYO, borsaya tavan fiyattan girdi

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde tavan fiyattan açıldı. Batı Ege GYO'nun payları Yıldız Pazar'da "BEGYO" koduyla işlem görmeye başladı.

Şirket'in 3,00 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 10 artışla 3,30 TL seviyesine çıktı.

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi ve buna göre halka arz büyüklüğü 870.000.000 TL olmuştu.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep gelmişti.