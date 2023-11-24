Borsa, 3 haftadır aralıksız yükseliyor
Borsa İstanbul, günü pozitif tarafta tamamlarken; haftalık bazda bakıldığında 3 haftadır aralıksız değer kazanıyor.
Borsa İstanbul, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştirdiği faiz artırımı sonrası dalgalanırken; günü düşüşle tamamladı; haftanın son işlem gününe ise, yatay pozitif başladı.
7851 - 7996 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 0,78 yükselişle 7959 puanda bulundu. Endeks, böylelikle 3 haftadır üst üste değer kazancında hareket etti.
Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydederken; gün sonunda yüzde 1,16 ve yüzde 0,87 artışla hareket etti.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7850 ve 7800 seviyeleri destek, 8000 ve 8060 puan direnç konumunda bulunuyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 7.898,59 puandan tamamlamıştı.